POLITIQUE Justice et scandales 

Affaire des assistants du MoDem : François Bayrou rejugé après sa relaxe surprise

Par

2 minutes de lecture

Affaire des assistants du MoDem : François Bayrou rejugé après sa relaxe surprise
Affaire des assistants du MoDem : François Bayrou rejugé après sa relaxe surprise

François Bayrou comparaîtra à partir de mercredi devant la cour d’appel de Paris dans l’affaire des assistants parlementaires européens du MoDem. Poursuivi pour complicité de détournement de fonds publics, le dirigeant centriste avait été relaxé en première instance en février 2024, au bénéfice du doute. L’appel du parquet ouvre désormais un nouveau chapitre judiciaire près de dix ans après le début de l’enquête.

L’accusation soupçonne l’UDF puis le MoDem d’avoir utilisé des fonds du Parlement européen pour rémunérer, entre 2005 et 2017, des assistants qui auraient en réalité travaillé pour les partis. Dix contrats, représentant environ 250 000 euros, avaient finalement été retenus par le tribunal. Le MoDem avait été condamné à une amende de 300 000 euros, tandis que plusieurs anciens eurodéputés et cadres avaient reçu des peines de prison avec sursis, des amendes et des sanctions d’inéligibilité.

Un procès décisif pour l’héritage politique de Bayrou

En première instance, les juges avaient reconnu l’existence de détournements mais estimé qu’aucune preuve ne démontrait que François Bayrou avait demandé la mise en place d’emplois fictifs ou connaissait la non-exécution des contrats. Le tribunal avait jugé probable que certaines décisions aient été prises avec son autorisation, sans considérer que cette hypothèse était suffisamment établie pour prononcer une condamnation.

Ce procès en appel intervient alors que François Bayrou a déjà renoncé à participer à l’élection présidentielle de 2027. Après son départ de Matignon, l’affaire Bétharram et la perte de la mairie de Pau, son avenir à la tête du MoDem apparaît également fragilisé. Une nouvelle relaxe pourrait lui permettre de peser davantage dans la recherche d’un candidat central pour 2027, tandis qu’une condamnation risquerait d’accélérer la bataille pour sa succession.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une