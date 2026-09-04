POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Franck Riester rejoint Gabriel Attal comme co-directeur de campagne

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Présidentielle 2027 : Franck Riester rejoint Gabriel Attal comme co-directeur de campagne
Présidentielle 2027 : Franck Riester rejoint Gabriel Attal comme co-directeur de campagne

Franck Riester s’engage officiellement aux côtés de Gabriel Attal pour la présidentielle de 2027. L’ancien ministre a annoncé devenir co-directeur de campagne du candidat, saluant son « volontarisme », son « enthousiasme » et sa « capacité à décider ».

« Fier de m’engager aux côtés de Gabriel Attal comme co-directeur de sa campagne présidentielle », a annoncé Franck Riester. Il dit croire au projet de l’ancien Premier ministre et à sa capacité à « répondre aux défis auxquels la France est confrontée ».

Lors de la présentation de l’équipe de campagne, Franck Riester a insisté sur les qualités personnelles de Gabriel Attal. « Pour gagner une élection, il faut être volontariste. Et pour diriger un pays, il faut être volontariste », a-t-il affirmé, décrivant le candidat comme « un homme de décision » disposant de « la force d’agir ».

Une équipe « diverse » autour de Gabriel Attal

Franck Riester a également mis en avant la composition de la nouvelle équipe de campagne, qui réunit selon lui des personnalités « venues d’horizons différents », issues à la fois du public et du privé, avec ou sans expérience politique.

Cette diversité doit, selon lui, incarner la méthode que Gabriel Attal souhaite appliquer au-delà même de la campagne présidentielle : s’appuyer sur « un collectif » capable de « changer en profondeur notre pays ».

La nomination de Franck Riester vient ainsi renforcer l’état-major de Gabriel Attal, qui cherche à structurer sa candidature et à élargir son équipe à mesure que la compétition s’intensifie au sein du bloc central.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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