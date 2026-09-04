Présidentielle 2027 : Franck Riester rejoint Gabriel Attal comme co-directeur de campagne

Franck Riester s’engage officiellement aux côtés de Gabriel Attal pour la présidentielle de 2027. L’ancien ministre a annoncé devenir co-directeur de campagne du candidat, saluant son « volontarisme », son « enthousiasme » et sa « capacité à décider ».
« Fier de m’engager aux côtés de Gabriel Attal comme co-directeur de sa campagne présidentielle », a annoncé Franck Riester. Il dit croire au projet de l’ancien Premier ministre et à sa capacité à « répondre aux défis auxquels la France est confrontée ».
Lors de la présentation de l’équipe de campagne, Franck Riester a insisté sur les qualités personnelles de Gabriel Attal. « Pour gagner une élection, il faut être volontariste. Et pour diriger un pays, il faut être volontariste », a-t-il affirmé, décrivant le candidat comme « un homme de décision » disposant de « la force d’agir ».
Une équipe « diverse » autour de Gabriel Attal
Franck Riester a également mis en avant la composition de la nouvelle équipe de campagne, qui réunit selon lui des personnalités « venues d’horizons différents », issues à la fois du public et du privé, avec ou sans expérience politique.
Cette diversité doit, selon lui, incarner la méthode que Gabriel Attal souhaite appliquer au-delà même de la campagne présidentielle : s’appuyer sur « un collectif » capable de « changer en profondeur notre pays ».
La nomination de Franck Riester vient ainsi renforcer l’état-major de Gabriel Attal, qui cherche à structurer sa candidature et à élargir son équipe à mesure que la compétition s’intensifie au sein du bloc central.
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