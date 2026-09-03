Présidentielle 2027 : Gabriel Attal refuse « une saison 3 du macronisme » et cible la stratégie d’Édouard Philippe

Gabriel Attal se distancie d'Édouard Philippe lors d'une conférence, affirmant ne pas vouloir rassembler des soutiens politiques venant du passé. Il se positionne comme un candidat de renouvellement, rejetant l'idée d'une « saison 3 du macronisme » et critiquant la stratégie de rapprochement avec des figures politiques de droite.

Lors d’une conférence organisée mercredi, Gabriel Attal a de nouveau marqué sa différence avec Édouard Philippe. Interrogé sur les ralliements politiques, le candidat à la présidentielle a expliqué ne pas vouloir « collectionner » les soutiens de responsables ayant exercé le pouvoir ces dix ou vingt dernières années.

Gabriel Attal assume une stratégie différente de celle de son concurrent au sein du bloc central. « Je ne veux pas perdre mon temps et mon énergie à chercher à collectionner des ralliements politiques de ceux qui ont été au pouvoir ces dix ou vingt dernières années », a-t-il déclaré.

Sans contester la légitimité d’Édouard Philippe à chercher ces soutiens, l’ancien Premier ministre insiste sur sa volonté de construire une offre politique différente. « Ce n’est pas mon projet », tranche-t-il.

« Ni une saison 3 du macronisme, ni un retour à l’UMP »

Gabriel Attal a surtout livré une formule destinée à marquer sa rupture avec les anciennes configurations politiques : « Moi, je n’ai pas envie ni d’être une sorte de saison 3 du macronisme, ni d’un retour à l’UMP d’il y a vingt ans avec ceux d’il y a vingt ans. »

Une pique qui vise directement la stratégie d’Édouard Philippe, qui multiplie les rapprochements avec des responsables issus de la droite et du centre en vue de 2027.

À travers cette déclaration, Gabriel Attal cherche à apparaître comme le candidat du renouvellement plutôt que celui d’une recomposition entre anciens responsables de la droite et de la macronie. Un positionnement qui accentue encore la compétition entre les deux anciens Premiers ministres à l’approche de la présidentielle.