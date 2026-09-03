POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Alexis Corbière appelle la gauche à « être raisonnable » et à s’unir

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Présidentielle 2027 : Alexis Corbière appelle la gauche à « être raisonnable » et à s’unir
Présidentielle 2027 : Alexis Corbière appelle la gauche à « être raisonnable » et à s’unir

Invité ce jeudi matin sur franceinfo, Alexis Corbière a appelé l’ensemble des forces de gauche à sortir de la logique des candidatures individuelles pour construire une candidature commune à la présidentielle de 2027. L’ancien Insoumis estime qu’aucun camp ne pourra l’emporter seul face à Marine Le Pen.

« Nous sommes à un moment grave de l’histoire du pays », a lancé Alexis Corbière. Le député de Seine-Saint-Denis, membre du groupe Écologiste et social, dit vouloir tracer « un chemin de victoire » et non simplement chercher à réaliser « un bon score » au premier tour.

Il pointe notamment le cas de Jean-Luc Mélenchon. Selon lui, le leader insoumis peut atteindre le second tour dans plusieurs enquêtes d’opinion, mais serait ensuite largement battu par Marine Le Pen. « C’est quand même un problème. Il faut réfléchir à comment on gagne », insiste-t-il.

« Personne ne va gagner seul »

Interrogé sur sa rupture avec La France insoumise, Alexis Corbière rectifie : « Je n’ai pas quitté, j’en ai été purgé. » Mais il refuse pour autant de concentrer uniquement ses critiques sur Jean-Luc Mélenchon.

Il reproche à plusieurs responsables de gauche de participer à la division. Jean-Luc Mélenchon, d’abord, parce qu’il a rejeté l’idée d’une primaire ; Raphaël Glucksmann ensuite, qui défend lui aussi sa propre candidature ; mais également le Parti communiste, qui ne veut pas renoncer à présenter un candidat.

« Tous ont une part de responsabilité dans la division », juge Alexis Corbière. Son message est donc adressé à l’ensemble de la gauche : « Les amis, soyons raisonnables, parce que personne ne va gagner seul. »

Le député souhaite que les différentes formations commencent par se mettre d’accord sur le principe d’une union et sur une méthode démocratique permettant ensuite de désigner celui ou celle qui portera leurs couleurs en 2027. Une position qu’il dit partager notamment avec Marine Tondelier.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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