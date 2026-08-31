POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : François Bayrou veut un candidat unique du PS à LR

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Présidentielle 2027 : François Bayrou veut un candidat unique du PS à LR
Présidentielle 2027 : François Bayrou veut un candidat unique du PS à LR

François Bayrou continue de défendre l’idée d’un candidat unique pour un vaste espace politique allant du Parti socialiste aux Républicains. Invité dimanche sur Radio J, l’ancien Premier ministre a appelé à une « compétition loyale » entre les différents prétendants, qui pourrait se conclure par un vote en ligne à la fin du mois de janvier.

Le président du MoDem estime que les lignes politiques se rapprochent au sein de ce qu’il décrit comme un « grand espace démocratique et réformiste ». Il a notamment relevé que François Hollande « articule des idées qui sont plus compatibles qu’elles ne l’étaient », sans pour autant dire s’il considère l’ancien chef de l’État comme un possible recours pour 2027.

Bayrou continue de pousser Thierry Breton

François Bayrou ne soutient pour l’instant ni Édouard Philippe ni Gabriel Attal, pourtant déjà engagés dans la course. Il continue en revanche de vanter le profil de Thierry Breton, qu’il présente comme « exceptionnel » en raison de son expérience dans l’économie, l’entreprise, les affaires européennes et les relations internationales.

Selon le patron du MoDem, cette large compétition devrait permettre de départager tous les candidats du centre, de la droite modérée et d’une partie de la gauche avant le scrutin présidentiel. L’objectif : éviter la dispersion des candidatures et faire émerger un seul représentant capable de peser face au RN et à la gauche radicale.

François Hollande, de son côté, envisage toujours une candidature mais refuse de participer à la primaire organisée en octobre par le PS et Place publique. Une position qui complique encore le scénario de rassemblement défendu par François Bayrou.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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