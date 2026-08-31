Naufrage meurtrier au large de Chypre du Nord : le capitaine et l’équipage placés en garde à vue

Le capitaine et les sept membres d'équipage du ferry naufragé au large de Chypre du Nord sont en garde à vue après un drame faisant au moins huit morts. Une enquête est ouverte pour établir les circonstances de l'accident, incluant l'évaluation des manquements aux règles de sécurité et la vérification des causes potentielles.

Le capitaine du ferry ayant fait naufrage au large des côtes de Chypre du Nord ainsi que les sept membres de son équipage ont été placés en garde à vue. L’annonce a été faite par Ünal Üstel, Premier ministre de la République turque de Chypre du Nord. Le drame a fait au moins huit morts. À ce stade, les circonstances exactes du naufrage restent à déterminer, tandis que le bilan humain pourrait encore évoluer en fonction des recherches et de l’identification des victimes.

Une enquête ouverte pour déterminer les responsabilités

Les enquêteurs devront notamment établir les conditions dans lesquelles le ferry naviguait avant le sinistre, vérifier le respect des règles de sécurité et déterminer si une erreur humaine ou une défaillance technique a contribué à l’accident. Le placement en garde à vue du capitaine et des sept membres d’équipage ne préjuge pas de leur responsabilité. Il doit permettre aux autorités de recueillir leurs témoignages et de reconstituer précisément les événements ayant conduit à ce naufrage meurtrier.