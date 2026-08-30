Présidentielle 2027 : Olivier Faure se lance dans la course à l’Élysée et défie Raphaël Glucksmann

Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste, s’engage dans la course à l’Élysée pour 2027 après l’avoir annoncé au journal de TF1. Il devra remporter la primaire de la gauche en octobre face à Raphaël Glucksmann et d'autres candidats, tout en mobilisant ses soutiens pour créer une dynamique favorable.

Olivier Faure est officiellement candidat à l’élection présidentielle de 2027. Le Premier secrétaire du Parti socialiste l’a annoncé ce dimanche 30 août au journal de 20 heures de TF1. Avant de pouvoir briguer l’Élysée, le député de Seine-et-Marne devra toutefois remporter la primaire de la gauche socialiste et démocratique organisée en octobre. Quelques minutes après son passage sur TF1, Olivier Faure a confirmé sa candidature sur les réseaux sociaux : « Je suis candidat à l’élection présidentielle pour porter une France plus juste. » Il a également appelé ses soutiens à se mobiliser : « Rejoins-nous pour créer la dynamique lors de la primaire socialiste qui se tiendra en octobre. »

Olivier Faure officialise sa candidature au 20 heures de TF1

La décision ne constituait plus vraiment une surprise. Dans la nuit de samedi à dimanche, Olivier Faure avait informé les députés socialistes de son choix. « J’ai pris la décision de me présenter à cette primaire. Je l’annoncerai demain au 20 heures de TF1 », leur avait-il écrit. À 58 ans, Olivier Faure tente pour la première fois de devenir candidat à l’élection présidentielle. Premier secrétaire du Parti socialiste depuis 2018, il avait laissé Anne Hidalgo représenter le PS en 2022. La maire de Paris avait alors obtenu 1,7% des suffrages au premier tour, le plus mauvais résultat de l’histoire du parti à une présidentielle. La candidature d’Olivier Faure arrive au lendemain du campus du Parti socialiste à Blois. Lors de son discours de clôture, samedi 29 août, il avait déjà adopté un ton résolument présidentiel devant plusieurs centaines de militants. Il avait notamment promis que le PS serait « au rendez-vous » de la présidentielle et défendrait « la loi du plus juste ».

Raphaël Glucksmann, principal obstacle sur sa route

Olivier Faure devra désormais affronter plusieurs candidats lors de la primaire, mais le duel le plus attendu l’opposera à Raphaël Glucksmann. Le coprésident de Place publique apparaît pour l’instant comme son principal concurrent. La situation est d’autant plus particulière qu’Olivier Faure avait lui-même largement contribué à l’ascension politique de Raphaël Glucksmann. Il l’avait choisi pour conduire la liste commune PS-Place publique aux élections européennes de 2019, avant de renouveler cette alliance en 2024. Depuis, leurs stratégies politiques se sont éloignées, notamment sur les relations avec La France insoumise. À Blois, le duel entre les deux hommes était déjà omniprésent. Raphaël Glucksmann s’est affiché avec plusieurs personnalités socialistes qui le soutiennent, dont Boris Vallaud, Carole Delga et Nicolas Mayer-Rossignol. Olivier Faure conserve de son côté l’appareil du PS et une partie importante des militants socialistes.

Ségolène Royal, Philippe Brun et Jérôme Guedj également dans la bataille

La primaire ne se limitera cependant pas au face-à-face Faure-Glucksmann. Ségolène Royal, candidate socialiste à la présidentielle de 2007, ainsi que les députés Philippe Brun et Jérôme Guedj ont également annoncé leur volonté de participer au scrutin. Les candidatures devront officiellement être déposées entre le 1er et le 15 septembre. Les prétendants issus du PS devront également réunir les parrainages nécessaires pour pouvoir concourir. Le premier tour se déroulera les 9 et 10 octobre, tandis que le second tour aura lieu les 16 et 17 octobre. Le vote sera organisé électroniquement. Les adhérents à jour de cotisation du PS et de Place publique pourront participer sans paiement supplémentaire. Les autres électeurs souhaitant prendre part à la primaire devront rejoindre le pôle social-démocrate mis en place pour le scrutin, moyennant une cotisation de 15 euros, ramenée à 10 euros pour les étudiants et les personnes non imposables.

Olivier Faure veut déjouer les sondages

Le Premier secrétaire du PS part avec un retard important sur Raphaël Glucksmann dans les intentions de vote pour la présidentielle. Olivier Faure est actuellement crédité de 3,5 à 5% selon les scénarios dans lesquels son nom est testé, tandis que Raphaël Glucksmann se situe entre 10 et 15%. Un rapport de force qu’Olivier Faure avait anticipé dès samedi à Blois. Face aux militants, il avait invité son camp à ne pas se laisser impressionner par les enquêtes d’opinion en rappelant le précédent de 2011 : « François Hollande a commencé à 3% et il est devenu président de la République. » Puis il avait lancé : « Rien ne se passe jamais comme prévu ! » Avec son annonce au 20 heures de TF1 et le lancement immédiat de sa campagne « Avec Faure 2027 », Olivier Faure entre désormais pleinement dans la bataille. La première échéance est fixée au mois d’octobre : il lui faudra d’abord battre Raphaël Glucksmann et les autres prétendants à la primaire avant de pouvoir représenter son camp dans la course à l’Élysée.