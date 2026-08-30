Présidentielle 2027 : des militants LFI lancent une « alliance » dans les quartiers populaires pour combattre l’abstention

Des militants LFI ont constitué à Saint-Denis une « Alliance des numéros 10 des quartiers populaires » pour lutter contre l'abstention en vue de la présidentielle de 2027. Cette initiative, soutenue par le maire Bally Bagayoko, vise à mobiliser les électeurs en concentrant les efforts dans les zones où l'abstention est élevée, malgré les controverses entourant l'élu.

Plusieurs militants et élus de La France insoumise ont lancé à Saint-Denis une « Alliance des numéros 10 des quartiers populaires », avec pour objectif affiché de faire reculer l’abstention et de mobiliser davantage d’électeurs en vue de la présidentielle de 2027. Le maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko, figure parmi les initiateurs de cette nouvelle structure.

Le choix du « numéro 10 » renvoie au football et à la figure du meneur de jeu, chargé d’impulser une dynamique collective. Pour le député LFI du Val-d’Oise Carlos Martens Billongo, l’enjeu est de comprendre le « désamour » d’une partie des habitants pour la politique. Il estime qu’une progression de « cinq » à « dix points de participation » pourrait permettre à LFI de « gagner l’élection » et de battre l’extrême droite.

Bally Bagayoko visé par une enquête du PNF

Cette initiative intervient alors que Bally Bagayoko est visé par une enquête du Parquet national financier pour « détournement de fonds publics, recel et concussion », ouverte après une plainte de l’association AC!! Anti-Corruption. Les investigations doivent notamment déterminer dans quelles conditions l’élu a pu exercer plusieurs mandats tout en restant salarié de la RATP. À ce stade, aucune culpabilité n’est établie et Bally Bagayoko reste présumé innocent.

La question de ses revenus avait déjà suscité des critiques plusieurs années auparavant. Sa déclaration d’intérêts faisait apparaître, pour la période 2011-2014, environ 112 769 euros de revenus annuels, provenant notamment de la RATP, du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et de la ville de Saint-Denis. En 2018, l’élu communiste Philippe Caro avait dénoncé une situation qu’il jugeait « éthique et moralement » problématique, tout en reconnaissant ne disposer d’aucun élément établissant une illégalité.

Avec cette nouvelle « alliance », les élus insoumis veulent désormais concentrer leurs efforts sur les quartiers où l’abstention demeure particulièrement élevée, considérant la mobilisation de cet électorat comme l’une des clés de la présidentielle de 2027.