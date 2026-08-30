François Fillon règle ses comptes: «Face à Marine Le Pen, je ne voterais plus pour Emmanuel Macron»

François Fillon, neuf ans après sa chute politique due à l'affaire des emplois de son épouse, revient sur son parcours et critique la présidence d'Emmanuel Macron. Dans un entretien, il déclare qu’aujourd’hui, face à Marine Le Pen, il ne voterait plus pour Macron, marquant une rupture avec son choix de 2017.

Neuf ans après la présidentielle de 2017, François Fillon sort longuement du silence. L’ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy revient sur la campagne qui a précipité sa chute politique, l’affaire des emplois de son épouse Penelope et son élimination dès le premier tour. Dans un entretien de près de deux heures accordé à Guillaume Pley pour l’émission Legend, il assure que l’affaire judiciaire qui a éclaté en pleine campagne l’a privé de l’Élysée. Il porte également un jugement particulièrement sévère sur les années Emmanuel Macron et affirme qu’aujourd’hui, placé devant le même choix qu’en 2017 au second tour face à Marine Le Pen, il ne voterait plus pour lui.

« Cette affaire m’a coûté l’élection présidentielle »

François Fillon ne laisse guère de place au doute lorsqu’il revient sur l’élection de 2017. « Cette affaire m’a coûté l’élection présidentielle », affirme l’ancien candidat des Républicains. En janvier 2017, alors qu’il avait remporté quelques semaines auparavant la primaire de la droite et du centre et apparaissait comme l’un des favoris de la présidentielle, les révélations concernant les emplois de son épouse Penelope Fillon avaient bouleversé sa campagne. Le candidat avait néanmoins décidé de rester dans la course malgré l’ouverture d’une enquête et sa mise en examen. Le 23 avril 2017, il avait finalement obtenu un peu plus de 20% des suffrages au premier tour, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pour la première fois sous la Ve République, la droite de gouvernement était ainsi absente du second tour d’une élection présidentielle.

Une affaire judiciaire désormais définitivement jugée

Le dossier judiciaire a continué bien après la présidentielle. François Fillon a finalement été condamné en juin 2025 à quatre ans d’emprisonnement avec sursis, 375 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité dans l’affaire des emplois de Penelope Fillon. Cette condamnation est devenue définitive en février 2026 après son désistement de son pourvoi en cassation. Quelques jours seulement avant cette nouvelle prise de parole, une nouvelle conséquence de sa condamnation avait été officialisée. Un décret publié le 20 août 2026 a suspendu François Fillon de la Légion d’honneur pendant dix ans. Il a également été suspendu pour la même durée de l’ordre national du Mérite.

François Fillon attaque sévèrement le bilan d’Emmanuel Macron

L’ancien Premier ministre profite également de cet entretien pour dresser un bilan très critique des années Macron. En 2017, après son élimination au premier tour, François Fillon avait appelé ses électeurs à voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Neuf ans plus tard, il affirme qu’il ne ferait plus le même choix. François Fillon considère que la situation de la France s’est profondément détériorée et met notamment en cause la politique menée depuis 2017. L’ancien candidat LR, retiré de la vie politique depuis sa défaite, ne cache donc plus ses désaccords avec celui qu’il avait pourtant soutenu au second tour.

Face à Marine Le Pen, il ne voterait plus Macron

C’est l’une des déclarations politiques les plus fortes de son retour médiatique. Interrogé sur le choix qu’il avait effectué entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen en 2017, François Fillon explique que sa décision serait différente aujourd’hui. S’il devait refaire ce choix, il ne voterait pas Emmanuel Macron. Cette position marque une rupture nette avec celle défendue au soir du premier tour de 2017. À l’époque, François Fillon avait appelé sans ambiguïté à faire barrage à Marine Le Pen. Près d’une décennie plus tard, il refuse désormais de renouveler ce soutien à Emmanuel Macron.

Neuf ans après 2017, Fillon veut « solder des comptes »

Cette prise de parole constitue l’une des plus longues de François Fillon depuis son retrait de la vie politique. L’ancien Premier ministre explique vouloir « solder des comptes, dire sa vérité » sur une période qui a brutalement mis fin à ses ambitions présidentielles. L’entretien dépasse d’ailleurs largement l’affaire Penelope. François Fillon évoque son parcours politique, l’immigration, la situation du pays, les tensions qui traversent la société française et ses relations avec plusieurs responsables politiques. Il revient surtout sur cette campagne de 2017 qui reste, neuf ans plus tard, au cœur de son discours. À 72 ans, François Fillon ne présente pas cette prise de parole comme l’annonce d’un retour électoral. Mais à quelques mois de la présidentielle de 2027, ses déclarations sur Emmanuel Macron et Marine Le Pen donnent une portée très politique à son retour médiatique. L’ancien candidat de la droite reste convaincu d’un point : sans l’affaire qui a éclaté au début de l’année 2017, son destin politique aurait pu être radicalement différent.