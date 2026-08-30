Présidentielle 2027 : Olivier Faure va annoncer ce dimanche sa candidature à la primaire de la gauche

Olivier Faure annonce sa candidature à la primaire de la gauche pour l'élection présidentielle de 2027, lors du journal de 20 heures de TF1. Son entrée dans la compétition, attendue, s'inscrit dans un contexte de rassemblement des forces de gauche, face à d'autres candidats tels que Glucksmann et Royal.

Olivier Faure a pris sa décision. Le premier secrétaire du Parti socialiste va annoncer ce dimanche soir, au journal de 20 heures de TF1, sa candidature à la primaire de la gauche organisée en vue de l’élection présidentielle de 2027.

Le député de Seine-et-Marne a informé dans la nuit de samedi à dimanche les députés socialistes de son choix dans une boucle interne. « J’ai pris la décision de me présenter à cette primaire. Je l’annoncerai demain au 20 heures de TF1 », leur a-t-il écrit, selon un message consulté par l’AFP.

Faure rejoint Glucksmann, Royal, Brun et Guedj

Cette candidature était largement attendue. Ces derniers jours, Olivier Faure avait multiplié les appels au rassemblement de la gauche sociale-démocrate et des Écologistes, affirmant notamment qu’il n’existait « pas de victoire possible sans les Écologistes ». Son discours de clôture des journées d’été du PS à Blois avait également pris les accents d’un lancement de campagne.

Le patron du PS rejoint ainsi une primaire déjà très disputée, avec Raphaël Glucksmann, Ségolène Royal, Philippe Brun et Jérôme Guedj. Son entrée en lice promet notamment de structurer le rapport de force avec le dirigeant de Place publique, qui a déjà engrangé plusieurs soutiens importants au sein du Parti socialiste.