L’ex-président équatorien Lenín Moreno condamné à cinq ans pour corruption

Lenín Moreno, ancien président de l’Équateur, est condamné à cinq ans de prison pour corruption liée à la construction du barrage de Coca Codo Sinclair. La peine se déroulera en résidence surveillée, et l’ancien dirigeant a prévu de faire appel. Dix-neuf autres personnes ont également été reconnues coupables dans cette affaire.

Un tribunal de Quito a reconnu coupable l’ancien chef de l’État équatorien Lenín Moreno d’avoir accepté des pots-de-vin liés à la construction d’un barrage hydroélectrique financé par une entreprise chinoise. Âgé de 73 ans, il purgera sa peine en résidence surveillée et a annoncé son intention de faire appel.

Lenín Moreno, président de l’Équateur entre 2017 et 2021, a été condamné à cinq ans de prison par un tribunal de la capitale Quito. Il devient ainsi le troisième ancien dirigeant équatorien à être sanctionné pour corruption. Sa peine sera exécutée à domicile, en raison de son âge et de son handicap.

Le tribunal a également condamné dix-neuf autres personnes, parmi lesquelles la femme, la fille et le frère de Moreno, d’anciens directeurs de centrale, des représentants de l’entreprise chinoise Sinohydro et un ancien ambassadeur de Chine en Équateur.

L’affaire porte sur le barrage de Coca Codo Sinclair. Selon les procureurs, Sinohydro, société détenue par l’État chinois, aurait versé un total de 76,1 millions de dollars via des sociétés écrans à différents acteurs impliqués dans l’attribution du contrat de construction. Moreno lui-même n’aurait perçu qu’une somme modeste, mais des membres de sa famille auraient reçu des dizaines de milliers de dollars. Les personnes reconnues coupables de corruption devront rembourser le triple des sommes perçues, et Moreno se voit interdit d’exercer toute fonction publique.

L’ancien président a nié toute implication et a mis en cause son prédécesseur Rafael Correa, sous lequel il avait exercé comme vice-président. Il a rappelé que c’est Correa qui avait validé le projet Coca Codo Sinclair, et qu’il avait lui-même lancé une enquête sur les défaillances du chantier après son accession à la présidence. Correa a été condamné en 2020 à huit ans de prison dans une affaire de corruption distincte.

Le gouvernement équatorien avait engagé des poursuites contre Sinohydro en 2021, après l’apparition de fissures dans le barrage et d’autres défaillances techniques. Un accord à l’amiable de 400 millions de dollars a été conclu avec la maison mère de l’entreprise plus tôt cette année.