Présidentielle 2027 : Olivier Faure se rapproche d’une candidature à la primaire de la gauche

Olivier Faure présente des propositions lors des journées d'été du Parti socialiste, laissant entrevoir une candidature à la primaire de la gauche, bien qu'il n'ait pas encore officialisé sa participation. Avec des intentions de vote limitées, il souligne l'importance d'un rapprochement avec les Écologistes et des figures de la gauche pour renforcer sa position.

Olivier Faure a livré samedi à Blois un discours aux accents présidentiels devant les militants réunis pour les journées d’été du Parti socialiste. Sans annoncer officiellement sa candidature à la primaire organisée avec Place publique, le premier secrétaire du PS a présenté plusieurs propositions sur l’école et la transition écologique.

Crédité de 3,5 % des intentions de vote dans une récente enquête Elabe, contre 12,5 % pour Raphaël Glucksmann, le député de Seine-et-Marne assume pour l’instant une position d’outsider. Il estime néanmoins que le bloc central pourrait s’effondrer lors de la présidentielle et rappelle que François Hollande était également parti d’un niveau très faible avant son élection en 2012.

Une primaire décisive pour le patron du PS

Olivier Faure a jusqu’au 15 septembre pour officialiser sa participation. Quatre candidats sont déjà engagés dans la compétition, dont Raphaël Glucksmann, soutenu par plusieurs figures socialistes comme Carole Delga, Nicolas Mayer-Rossignol et Boris Vallaud. Une défaite fragiliserait davantage le premier secrétaire, déjà mis en minorité par les militants lors du vote sur les modalités de la primaire.

Le dirigeant socialiste devrait défendre une ligne favorable au rapprochement avec les Écologistes et les anciens membres de La France insoumise. Cette stratégie le distinguerait de Raphaël Glucksmann, dont la candidature reste contestée par une partie des militants écologistes. La primaire sera réservée aux adhérents du PS et de Place publique ainsi qu’aux personnes ayant rejoint une structure sociale-démocrate moyennant une cotisation.