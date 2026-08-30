Norvège : Haakon VIII prononce son premier discours après la mort de Harald V

Haakon VIII prononce son premier discours en tant que roi, rendant hommage à son père décédé, Harald V. Il exprime la peine de la famille royale et le soutien du peuple. Plus de 20 000 Norvégiens ont assisté aux hommages envers Harald V, et un deuil national a été instauré.

Le nouveau roi de Norvège, Haakon VIII, s’est adressé samedi pour la première fois à la population depuis son accession au trône. Âgé de 53 ans, le souverain a rendu hommage à son père, Harald V, décédé vendredi à l’âge de 89 ans.

Dans son discours diffusé à la télévision nationale, Haakon VIII a évoqué le deuil de la famille royale et le soutien manifesté par la population. Il a également rappelé les principes transmis par son père, qui encourageait les membres de sa famille à suivre leur propre voie.

Plus de 20 000 personnes réunies à Oslo

Avant cette première allocution, le nouveau souverain avait reçu le président du Parlement, la présidente de la Cour suprême et les responsables de l’Église de Norvège. Un deuil national a été décrété après la disparition de Harald V, qui était le doyen des souverains européens.

Plus de 20 000 personnes se sont rendues devant la chapelle du palais royal d’Oslo pour déposer des fleurs et rendre hommage au roi défunt. Haakon VIII doit désormais assurer la continuité de la monarchie norvégienne aux côtés de son épouse, devenue la reine consort Mette-Marit.