Paris : plus de 180 000 visiteurs dans les sites de baignade durant l’été

Durant l'été 2026, plus de 180 000 personnes ont fréquenté les sites de baignade parisien, principalement en raison des vagues de chaleur. Les espaces aménagés dans la Seine ont connu une hausse de 20 % par rapport à 2025, et la municipalité projette d'élargir cette offre avec un nouveau site près de Bastille.

Les sites de baignade aménagés dans la Seine, le canal Saint-Martin et le bassin de la Villette ont accueilli plus de 180 000 visiteurs durant l’été 2026. Cette fréquentation record a été favorisée par les différentes vagues de chaleur qui ont touché la capitale pendant la saison estivale.

Les trois espaces gratuits ouverts dans la Seine, situés au Bras Marie, à Bercy et à Grenelle, ont enregistré 120 000 entrées en huit semaines. Ce résultat représente une progression de 20 % par rapport à 2025, première année d’exploitation de ces zones après environ un siècle d’interdiction de la baignade dans le fleuve.

Un nouveau site envisagé près de Bastille

Les installations du bassin de la Villette ont accueilli 51 000 personnes, contre 12 000 pour celles du canal Saint-Martin. Quatre piscines extérieures temporaires aménagées dans des centres sportifs ont également reçu 33 000 nageurs, portant la fréquentation totale des espaces de baignade parisiens à 216 000 personnes.

La municipalité souhaite développer davantage ce dispositif en 2027. L’ouverture d’un nouveau site dans le bassin de l’Arsenal, à proximité de la place de la Bastille, est notamment à l’étude. La qualité de l’eau restera néanmoins déterminante, plusieurs installations ayant dû fermer temporairement fin juillet après une pollution au fioul.