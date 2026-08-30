Koh-Lanta débarque tous les soirs sur TF1 : Denis Brogniart va faire revivre les moments cultes de l’émission

À partir de lundi, Koh-Lanta s'installe chaque soir sur TF1 avec un programme court animé par Denis Brogniart. Ce rendez-vous de cinq minutes, accompagné de la saison All Stars, revisite les moments marquants du jeu et met en lumière 18 aventuriers emblématiques qui ont façonné son histoire.

Koh-Lanta s’apprête à occuper encore davantage l’antenne de TF1. À partir de lundi, Denis Brogniart présentera chaque soir de la semaine un programme court consacré aux aventuriers et aux moments qui ont marqué l’histoire du jeu. Une nouvelle exposition quotidienne qui accompagnera le retour d’une édition All Stars réunissant 18 anciens candidats emblématiques.

Koh-Lanta cinq minutes chaque soir sur TF1

Du lundi au vendredi, à 21h05, TF1 proposera Koh-Lanta All Stars, les moments cultes, un programme d’une durée de cinq minutes. Denis Brogniart y reviendra sur les exploits, les épreuves et les instants restés dans les mémoires depuis les débuts de Koh-Lanta. L’objectif est de replonger dans l’histoire du programme à travers ceux qui l’ont façonnée. Denis Brogniart proposera ainsi de « revivre les exploits et les instants inoubliables des aventuriers qui ont marqué l’histoire de Koh-Lanta ».

Une quotidienne pour accompagner le retour des All Stars

Ce nouveau rendez-vous arrivera dans le prolongement du lancement de la nouvelle saison de Koh-Lanta. TF1 mise cette fois sur une édition All Stars, réunissant exclusivement d’anciens candidats du jeu d’aventure ; 18 aventuriers emblématiques ont été sélectionnés pour cette nouvelle confrontation : Alix, Béatrice, Candice, Charlotte, Christiana, Clémentine, Dorian, Freddy, Jacques, Joana, Laure, Lola, Maxime, Moussa, Naoil, Nicolas, Tania, Ugo, Vincent et Yassin figurent parmi les noms associés à cette édition.

Des figures emblématiques de Koh-Lanta réunies

Les candidats ont traversé le monde pour rejoindre une petite île située dans les eaux du Pacifique, au sud du Panama. Plusieurs générations de Koh-Lanta sont représentées, avec des aventuriers devenus particulièrement populaires auprès du public au fil de leurs participations. Cette édition permettra notamment de retrouver des candidats ayant déjà disputé plusieurs saisons, certains ayant remporté le jeu et d’autres étant restés célèbres pour leurs performances sportives, leurs stratégies ou leurs parcours.

TF1 capitalise plus que jamais sur Koh-Lanta

Avec cette programmation quotidienne de cinq minutes, Koh-Lanta ne sera donc plus seulement présent lors de sa grande soirée hebdomadaire. TF1 installera l’univers de son jeu d’aventure cinq soirs par semaine à 21h05, avec Denis Brogniart comme fil conducteur. Koh-Lanta All Stars, les moments cultes permettra ainsi de revisiter plus de deux décennies d’aventures, d’épreuves, de conseils et de retournements de situation, tout en mettant en avant les candidats qui ont contribué à la popularité durable du programme.