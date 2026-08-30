Sébastien Delogu visé par une nouvelle plainte : son ex-épouse dénonce des impayés de pension alimentaire et un conflit autour de leur fils

Sébastien Delogu, député LFI, est confronté à une plainte de son ex-épouse pour des impayés de pension alimentaire et un conflit concernant leur fils. Cette démarche s’ajoute à une précédente affaire, où il est accusé d’avoir opposé une résistance à des policiers. Les deux affaires avancent séparément dans le cadre judiciaire.

Déjà convoqué devant la justice après son altercation avec trois policiers à Marseille, Sébastien Delogu fait face à une nouvelle affaire. Le député La France insoumise des Bouches-du-Rhône est visé par une plainte déposée par son ex-épouse aux alentours du 22 juillet. Cette procédure concerne un conflit familial autour de leur fils, auquel s’ajoutent des impayés présumés de pension alimentaire.

Un conflit familial autour de leur fils

Les faits rapportés remontent au mois de juillet. Sébastien Delogu aurait souhaité récupérer ses enfants avant de repartir avec son fils. Un échange particulièrement tendu aurait alors eu lieu avec son ex-épouse. Celle-ci se serait ensuite rendue dans un commissariat afin de déposer plainte. Le député aurait finalement ramené l’enfant au domicile dans la nuit. Les circonstances précises de cet épisode devront désormais être établies dans le cadre de la procédure. À ce stade, il s’agit des éléments rapportés concernant la plainte de son ex-épouse et non de faits établis par une décision judiciaire.

Des impayés de pension alimentaire également dénoncés

Lors de son dépôt de plainte, l’ex-épouse de Sébastien Delogu aurait également signalé aux enquêteurs des pensions alimentaires qui n’auraient pas été réglées. Aucun montant précis ni aucune période détaillée concernant ces impayés présumés n’ont été rendus publics. La plainte ne porte donc pas uniquement sur l’épisode familial autour de leur fils. La question du paiement de la pension alimentaire fait également partie des éléments portés à la connaissance des enquêteurs.

Une première convocation le 11 août

Sébastien Delogu aurait été convoqué une première fois au commissariat le 11 août afin d’être entendu dans cette affaire. Le député ne se serait pas présenté à cette convocation. Une nouvelle date lui aurait ensuite été fixée. L’élu marseillais aurait finalement répondu à cette seconde convocation le 26 août, soit quelques jours seulement avant que l’existence de la plainte de son ex-épouse ne soit rendue publique.

Une autre procédure après son altercation avec trois policiers

Cette nouvelle affaire est distincte de celle concernant l’altercation qui a opposé Sébastien Delogu à trois policiers le 24 août dans l’immeuble où il réside, dans le 2e arrondissement de Marseille. Les fonctionnaires, qui recherchaient un homme soupçonné du vol d’une montre, tentaient d’accéder au bâtiment lorsque la situation s’est tendue avec le député. Les versions des deux parties divergent. Les policiers accusent notamment Sébastien Delogu de s’être opposé physiquement à leur entrée dans l’immeuble et d’avoir tenu des propos outrageants. Trois agents ont déposé plainte pour outrage à personnes dépositaires de l’autorité publique. Sébastien Delogu affirme de son côté que les hommes, habillés en civil, n’avaient initialement pas justifié clairement leur qualité de policiers. Il soutient avoir été insulté et violenté et a lui-même déposé plainte contre X pour injures et violences physiques.

Plus de huit heures en garde à vue

Le 27 août, Sébastien Delogu s’est présenté au commissariat central de Marseille accompagné de son avocat. Placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte pour outrage, il y est resté pendant plus de huit heures avant d’être remis en liberté dans la soirée. À sa sortie, son avocat n’avait pas souhaité faire de déclaration. Le député avait ensuite publié un message indiquant que « tout va bien », avant de remercier « les forces de l’ordre qui se sont comportées de manière irréprochable » pendant sa garde à vue. Sébastien Delogu est convoqué le 13 novembre devant le tribunal correctionnel de Marseille pour outrage à personnes dépositaires de l’autorité publique. La procédure concernant la plainte déposée par son ex-épouse suit, elle, son propre cours.

Delogu dénonce une « campagne de dénigrement »

Face aux différentes accusations rendues publiques ces derniers jours, le député LFI conteste une partie des faits qui lui sont reprochés. Il affirme notamment « réfuter absolument les accusations » concernant son comportement lors de l’opération de police du 24 août et dénonce « une campagne médiatique de dénigrement ». La nouvelle plainte déposée par son ex-épouse ouvre désormais un dossier distinct, portant sur des faits d’ordre familial et sur des impayés présumés de pension alimentaire.