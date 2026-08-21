Le maire d’Arcachon condamné pour avoir menacé et insulté son rival écologiste

Le maire d'Arcachon, Yves Foulon, est condamné à 10 000 euros d'amende pour menaces et violences envers son rival écologiste, Vital Baude. Les faits, survenus le 15 mars, incluent des insultes filmées et un contact physique. Foulon, qui a présenté ses excuses, devra également verser des dommages-intérêts à Baude.

Le maire d’Arcachon, Yves Foulon, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à 10 000 euros d’amende, dont 5 000 euros avec sursis. La justice l’a reconnu coupable de menaces et de violences contre Vital Baude, son principal adversaire écologiste lors des élections municipales. Une amende supplémentaire de 30 euros lui a été infligée pour injure non publique.

Les faits s’étaient déroulés le 15 mars, devant un bureau de vote, quelques heures avant la réélection d’Yves Foulon. Filmé à son insu, le maire avait proféré plusieurs insultes et menacé de frapper son opposant ainsi que de s’intéresser à sa vie personnelle. La vidéo montrait également un contact physique ayant fait reculer Vital Baude.

Aucune peine de prison ni d’inéligibilité

Le tribunal n’a pas suivi entièrement les réquisitions du parquet, qui avait demandé quatre mois de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende. Aucune peine d’inéligibilité n’a été prononcée. Sur le plan civil, Yves Foulon devra verser 2 000 euros à Vital Baude au titre du préjudice moral et 500 euros pour le préjudice physique.

Lors de son procès, le maire avait reconnu des propos inacceptables et présenté ses excuses à son adversaire, à sa famille et aux habitants d’Arcachon. Il avait cependant maintenu avoir été victime d’un coup monté et contesté tout geste violent. Son avocat a qualifié la décision de jugement d’apaisement et laissé entendre qu’un appel était peu probable.