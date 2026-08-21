Aveyron : une adolescente de 12 ans meurt après l’emballement de trois chevaux, le centre équestre fermé pour non-conformité

Une adolescente de 12 ans meurt à Najac après une chute durant une promenade à cheval organisée par un centre équestre. Deux autres enfants sont légèrement blessés. Le centre équestre est fermé temporairement pour non-conformité, et une enquête pour homicide involontaire est ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident.

Une promenade à cheval destinée à des débutants a viré au drame à Najac, dans l’Aveyron. Une adolescente de 12 ans est morte après une chute survenue le 7 août lors d’une sortie organisée par le prestataire du centre équestre du VVF de la commune. Deux autres enfants, âgés de 7 et 10 ans, ont également chuté et ont été légèrement blessés. Une enquête préliminaire contre X a été ouverte pour homicide involontaire et blessures involontaires. Parallèlement, la préfecture de l’Aveyron a ordonné la fermeture temporaire du centre équestre après avoir relevé plusieurs problèmes de conformité dans ses installations.

Trois chevaux s’emballent pendant une promenade pour débutants

L’accident s’est produit au cours d’une promenade équestre destinée à des cavaliers débutants. Selon les premiers éléments communiqués par les autorités, trois chevaux se sont emballés, provoquant la chute de leurs cavaliers. Parmi eux se trouvait une jeune fille de 12 ans. Grièvement blessée, elle a été transportée à l’hôpital mais n’a pas survécu à ses blessures. Son décès a été constaté le 7 août. Deux autres enfants participant à la sortie, âgés de 7 et 10 ans, ont été légèrement blessés. Les circonstances ayant provoqué l’emballement des animaux restent à déterminer.

Une enquête pour homicide involontaire et blessures involontaires

Le parquet de Rodez a ouvert une enquête préliminaire contre X pour homicide involontaire et blessures involontaires. Les investigations doivent désormais établir précisément le déroulement de l’accident, mais également examiner les conditions dans lesquelles cette promenade avait été organisée. Les enquêteurs devront notamment déterminer les circonstances ayant conduit les trois chevaux à s’emballer et vérifier les mesures de sécurité mises en place pour encadrer cette sortie destinée à des débutants. Le vice-procureur de Rodez, Chérif Chabbi, a confirmé que les investigations se poursuivaient afin de déterminer les circonstances exactes du drame et les conditions d’organisation de la promenade.

Le centre équestre fermé par la préfecture

Dix jours après l’accident, la préfecture de l’Aveyron a pris un arrêté ordonnant la fermeture temporaire du centre équestre. L’arrêté, daté du 17 août, prévoit une fermeture pour une durée indéterminée. Cette décision ne repose pas uniquement sur l’accident lui-même. Un contrôle effectué par un agent du Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports a mis en évidence la non-conformité de certains équipements. La préfecture estime notamment que la carrière du centre, l’espace extérieur fermé dans lequel les cavaliers évoluent à cheval, présente des risques pour la santé ou la sécurité des pratiquants.

Des équipements de la carrière jugés non conformes

Parmi les points relevés figurent les équipements installés autour de la carrière, notamment les lices pare-bottes. Ces barrières basses placées le long de la piste doivent normalement être continues, sans aspérité et aménagées de manière à limiter les risques de blessure en cas de chute ou de contact avec les limites de la carrière. Elles permettent également de guider le cheval et d’éviter qu’un cavalier ne heurte directement une clôture ou un obstacle situé en bordure de piste. Les installations devront désormais être mises en conformité avant toute reprise normale de l’activité.

Pas de réouverture avant une nouvelle vérification

La fermeture du centre n’est donc pas assortie d’une date précise de fin. L’établissement ne pourra rouvrir qu’après la réalisation des travaux nécessaires et un nouveau contrôle par les services compétents. Cette procédure administrative est distincte de l’enquête judiciaire ouverte après la mort de l’adolescente. L’enquête devra déterminer si des fautes, des négligences ou des manquements ont contribué à l’accident et, le cas échéant, établir les éventuelles responsabilités. À Najac, la mort de cette jeune fille de 12 ans a profondément marqué la commune. La municipalité a exprimé son soutien et sa compassion envers la famille de la victime, tandis que les investigations se poursuivent pour comprendre précisément comment cette promenade équestre destinée à des débutants a pu se transformer en drame.