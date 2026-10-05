Inondations en Catalogne : deux morts et des records de pluviométrie à Barcelone

De violentes pluies méditerranéennes ont frappé le nord-est de l’Espagne ce week-end, faisant deux morts et un disparu en Catalogne, tandis que Barcelone a enregistré sa journée la plus arrosée depuis vingt ans.

Deux personnes ont perdu la vie et une troisième est portée disparue après les intempéries qui se sont abattues sur la Catalogne depuis samedi midi. Le président de la région, Salvador Illa, a confirmé le second décès dimanche dans un message publié sur les réseaux sociaux, exprimant ses condoléances à la famille de la victime et saluant le travail « sans relâche » des pompiers et des services d’urgence. La personne disparue aurait été emportée par un cours d’eau à Pineda de Mar, localité située au nord de Barcelone.

La Protection civile catalane a diffusé dimanche une nouvelle alerte Es-Alert sur les téléphones des habitants de cinq comarques : le Vallès Oriental, le Maresme, la Selva, le Baix Empordà et le Gironès. Ce message d’urgence les invitait à éviter tout déplacement non essentiel tant que les fortes pluies se poursuivaient. Une première alerte du même type avait été envoyée samedi soir à 20 comarques, recommandant de suspendre toutes les activités dès 20 heures.

Les relevés pluviométriques enregistrés dans la nuit de samedi à dimanche sont exceptionnels. L’agence météorologique catalane Meteocat a mesuré 190,8 litres par mètre carré dans le quartier de l’Eixample-El Raval, 170,3 litres sur l’avenue Diagonal, soit le cumul le plus élevé en dix-huit ans à cet endroit, et 152 litres aux abords du musée de Badalona, un record depuis vingt et un ans. À El Raval, 3,4 litres sont tombés en une seule minute et 36,1 litres en une demi-heure. Ces chiffres représentent près du double des 95,4 litres enregistrés dans ce même quartier lors de l’épisode du 24 mars 2017.

Ces précipitations sont liées à la formation d’un groupe de violents orages au-dessus de la mer Méditerranée, un phénomène qui a alimenté des pluies se déplaçant lentement vers le nord de la Catalogne. Meteocat avait prévenu que les cumuls seraient « exceptionnels tant par leur intensité que par leur étendue géographique ».

Sur le plan hydrologique, l’Agence catalane de l’eau a signalé que le tronçon aval du Besòs avait dépassé le seuil de danger, avec un débit atteignant 520 mètres cubes par seconde à Santa Coloma de Gramenet vers 3 heures du matin, faisant craindre un débordement imminent. À la même heure, les pompiers catalans avaient reçu 682 appels, essentiellement pour des inondations. Ceux de Barcelone en avaient enregistré 910 et effectué 145 interventions liées à la tempête avant 7h30. À Granollers, plusieurs personnes coincées dans leur véhicule ont dû monter sur le toit de leur voiture pour échapper à la montée des eaux.

Le Pays basque a également été touché samedi. La province de Biscaye a recensé 150 incidents liés aux pluies, dont 137 à Bilbao, principalement des inondations et des accumulations d’eau sur les routes. Dans certains secteurs de la vieille ville, l’eau a atteint le niveau des genoux, empêchant des habitants de rentrer chez eux. Des perturbations ont aussi été signalées à Getxo, Basauri, Laudio, Galdakao, Sestao et Erandio, ainsi qu’une interruption de la circulation dans les tunnels de La Avanzada, à Leioa.