Accident de car scolaire dans l’Ain : le véhicule percute un arbre, deux personnes en arrêt cardiorespiratoire et de nombreux blessés

Un accident grave de car scolaire s'est produit à Lent, dans l'Ain, faisant deux personnes en arrêt cardiorespiratoire et de nombreux blessés. Environ 70 occupants étaient à bord lors de l’incident, qui a nécessité une importante mobilisation des secours, dont deux hélicoptères. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.

Un grave accident de car scolaire s’est produit ce vendredi matin à Lent, dans l’Ain, à une dizaine de kilomètres au sud de Bourg-en-Bresse. Le véhicule, qui transportait notamment des élèves, a quitté la chaussée avant de heurter un arbre et de terminer sa course dans un fossé. La préfecture a annoncé « plusieurs victimes », tandis que le maire de la commune a fait état de deux personnes en arrêt cardiorespiratoire et de nombreux blessés.

Le car a quitté la route et percuté un arbre

L’accident s’est produit vers 7h30 sur la route départementale 22, alors que le car d’une ligne de transport interurbain se dirigeait vers Bourg-en-Bresse. Environ 70 personnes auraient été présentes à bord, parmi lesquelles des enfants qui se rendaient dans leurs établissements scolaires.

Le maire de Lent, Yves Christin, a décrit les circonstances de l’accident : « Le car a quitté la route et heurté un arbre dans le fossé. » Le véhicule s’est immobilisé sur le bas-côté, nécessitant une importante opération de secours. Les raisons de cette sortie de route restent inconnues.

Deux personnes en arrêt cardiorespiratoire, de nombreux blessés

Le premier bilan communiqué par le maire fait état de deux personnes en arrêt cardiorespiratoire et de plusieurs autres blessées. La préfecture de l’Ain a confirmé la présence de « plusieurs victimes » sans communiquer de bilan chiffré ni préciser leur état de santé.

Des informations faisant état de deux décès ont également circulé dans la matinée, mais les autorités n’avaient pas confirmé ces morts au moment de la rédaction. Le nombre exact de blessés, leur âge et la gravité de leurs blessures restent à établir.

Deux hélicoptères mobilisés et une cellule de crise activée

Face à la gravité de l’accident, les secours ont déployé d’importants moyens. De nombreux sapeurs-pompiers, des équipes médicales et les forces de l’ordre ont été mobilisés. Deux hélicoptères ont également été dépêchés pour participer aux opérations de secours.

Le préfet de l’Ain a activé le centre opérationnel départemental (COD), chargé de coordonner les différents services engagés. Le plan communal de sauvegarde a également été déclenché, tandis qu’une commune voisine a mis des locaux à disposition pour accueillir les familles des passagers.

Le ministre des Transports et le ministre de l’Éducation nationale réagissent

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé son déplacement sur les lieux. « À la suite de l’accident grave de car survenu à Lent, je me rends sur place », a-t-il déclaré.

Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a également réagi au drame : « C’est toujours une épreuve quand nos élèves, nos enfants, sont victimes d’un accident de cette nature. » Il a adressé ses pensées aux familles et exprimé le soutien du gouvernement et de la communauté éducative.

Cet accident rappelle celui survenu près de Châteaudun, en Eure-et-Loir, en janvier 2025, lorsqu’une lycéenne de 15 ans avait perdu la vie dans la sortie de route d’un autocar transportant des élèves.

La départementale 22 fermée à la circulation

La route départementale 22 a été fermée à la circulation pour permettre l’intervention des secours. Des déviations ont été mises en place et les autorités ont demandé aux automobilistes d’éviter le secteur afin de faciliter l’accès des véhicules d’urgence.

Les opérations de secours se poursuivaient dans la matinée. Les circonstances exactes de l’accident, notamment les raisons pour lesquelles le conducteur a quitté la chaussée, n’avaient pas encore été déterminées.