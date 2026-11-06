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Sondage : Emmanuel Macron chute à 13 % de confiance, David Lisnard gagne huit points dans un autre baromètre

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Sondage : Emmanuel Macron chute à 13 % de confiance, David Lisnard gagne huit points dans un autre baromètre
Sondage : Emmanuel Macron chute à 13 % de confiance, David Lisnard gagne huit points dans un autre baromètre

Emmanuel Macron n’avait jamais atteint un niveau aussi bas dans le baromètre Elabe. Selon la dernière enquête de l’institut, publiée jeudi 5 novembre pour Les Échos, seuls 13 % des Français interrogés déclarent faire confiance au chef de l’État pour affronter efficacement les principaux problèmes du pays. Une chute de quatre points en un mois et de onze points depuis août. Le président passe ainsi sous le précédent minimum enregistré par ce baromètre pour François Hollande, tombé à 14 % en novembre 2016. Dans le même temps, 82 % des personnes interrogées affirment ne pas faire confiance à Emmanuel Macron, dont 60 % « pas du tout ».

Cette dégradation intervient alors que le gouvernement fait face à une succession de crises sociales et politiques. Les manifestations contre la vie chère, les violences survenues lors des mobilisations d’octobre et les difficultés d’adoption du budget 2027 ont replacé l’exécutif au centre des critiques. Le recul touche également les anciens électeurs du président : sa confiance tombe à 36 % parmi ceux qui avaient voté pour lui au premier tour de 2022, et à 23 % parmi ses électeurs du second tour. Sébastien Lecornu n’est pas épargné, sa propre cote de confiance s’établissant à 17 % dans l’enquête Elabe.

David Lisnard progresse de huit points chez Verian

À droite, un autre baromètre publié cette semaine retient l’attention. Selon l’enquête Verian réalisée pour Le Figaro Magazine, David Lisnard gagne huit points en un mois et atteint 23 % de cote d’avenir. Le maire de Cannes et candidat de Nouvelle Énergie bénéficie d’une progression particulièrement marquée parmi les sympathisants de droite, où il gagne dix points pour atteindre 35 %. Bruno Retailleau recueille également 23 % dans ce baromètre, tandis qu’Édouard Philippe conserve une cote d’avenir de 27 %. Ces résultats interviennent alors que David Lisnard revendique une progression rapide du nombre d’adhérents de son mouvement et prépare un grand meeting à Lyon le 13 décembre.

Les deux enquêtes mesurent toutefois des indicateurs différents : Elabe interroge les Français sur leur confiance envers Emmanuel Macron, tandis que Verian évalue la cote d’avenir des personnalités politiques. Leurs résultats ne peuvent donc pas être comparés directement. Ils témoignent néanmoins de l’évolution du climat politique à quelques mois de la présidentielle, alors que les prétendants à la succession d’Emmanuel Macron multiplient les initiatives pour se distinguer les uns des autres.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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