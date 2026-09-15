Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu atteignent leur plus bas niveau de popularité

Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu enregistrent des niveaux d'impopularité historiques, avec seulement 16 % et 20 % d'opinions favorables respectivement. Cette chute intervient dans un contexte où le pouvoir d’achat est la principale préoccupation des Français, un défi pour l'exécutif à l'approche de la campagne présidentielle de 2027.

À quelques mois de la fin du quinquennat, Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu enregistrent un nouveau record d’impopularité. Selon le baromètre Ipsos BVA-Cesi publié par La Tribune Dimanche, seuls 16 % des Français interrogés ont désormais une opinion favorable du président de la République, tandis que le Premier ministre tombe à 20 %.

Macron chute jusque dans son propre camp

Emmanuel Macron perd cinq points par rapport au mois de juillet et atteint son niveau le plus faible depuis son arrivée à l’Élysée. Plus préoccupant encore pour le chef de l’État, l’érosion touche désormais fortement son propre socle politique. Chez les sympathisants de Renaissance, du MoDem et d’Horizons, sa popularité tombe à 53 %, soit une chute de 19 points.

Sébastien Lecornu suit une trajectoire comparable. Avec 20 % d’opinions favorables, le Premier ministre perd sept points. Il reste davantage soutenu au sein du bloc central, mais recule lui aussi fortement auprès des sympathisants Renaissance-MoDem-Horizons, à 64 %, en baisse de 14 points.

Pouvoir d’achat en tête des préoccupations

Cette chute intervient dans un climat particulièrement difficile pour l’exécutif. Le pouvoir d’achat arrive largement en tête des préoccupations citées par les Français, à 54 %, devant l’avenir du système social à 40 %. L’environnement et l’immigration arrivent ensuite à égalité à 31 %, devant la dette et les déficits publics à 30 %.

Un autre baromètre réalisé par Elabe pour Les Échos confirme la profonde défiance envers le chef de l’État : Emmanuel Macron n’y recueille que 20 % de confiance, en recul de quatre points, contre 75 % de défiance. Alors que la campagne présidentielle de 2027 s’accélère et que le gouvernement cherche des dizaines de milliards d’euros d’économies pour son prochain budget, l’exécutif aborde ainsi les derniers mois du quinquennat dans une position particulièrement fragile.