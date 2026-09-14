Deux victoires municipales de LFI menacées d’annulation : Mélenchon dénonce des « manipulations politiques »

Deux municipalités remportées par La France insoumise, Vaulx-en-Velin et Vénissieux, sont menacées d'annulation suite à des irrégularités signalées. La rapporteure publique recommande l'annulation, tandis que Jean-Luc Mélenchon dénonce des manipulations politiques imputables à une mauvaise surveillance préfectorale. La décision finale revient au tribunal administratif de Lyon.

Deux conquêtes emblématiques de La France insoumise lors des élections municipales de mars pourraient être remises en jeu. Ce lundi, devant le tribunal administratif de Lyon, la rapporteure publique a préconisé l’annulation des élections municipales de Vaulx-en-Velin et de Vénissieux. Jean-Luc Mélenchon dénonce déjà des « manipulations politiques ».

Deux conquêtes importantes pour LFI

À Vaulx-en-Velin, le député insoumis Abdelkader Lahmar avait réussi à faire basculer la ville en battant la maire socialiste sortante Hélène Geoffroy. À Vénissieux, Idir Boumertit avait également permis à LFI de conquérir une municipalité importante de la métropole lyonnaise. Avec respectivement environ 53 000 et 65 000 habitants, les deux villes constituaient deux des principales prises municipales du mouvement.

Les deux scrutins avaient toutefois été particulièrement serrés et plusieurs recours ont été déposés. Les irrégularités examinées par la justice concernent notamment des listes adverses : une liste centriste dans un cas et une liste du Rassemblement national dans l’autre. La rapporteure publique estime que ces irrégularités ont pu avoir une influence suffisante sur les résultats pour justifier l’annulation des élections.

Mélenchon met en cause la surveillance préfectorale

Jean-Luc Mélenchon a immédiatement réagi en mettant directement en cause l’administration. « Dans les deux cas, sont en cause la mauvaise surveillance préfectorale et des actes des listes battues », a-t-il écrit sur X. Le candidat LFI à la présidentielle considère qu’il est temps de procéder en 2027 à un « renouvellement préfectoral » afin d’éviter des situations dans lesquelles, selon lui, « l’incompétence vient servir les manipulations politiques ».

La décision appartient désormais au tribunal administratif de Lyon, qui n’est pas tenu de suivre les conclusions de la rapporteure publique. Une annulation constituerait néanmoins un revers symbolique important pour LFI : après Saint-Denis et Roubaix, Vénissieux et Vaulx-en-Velin figurent parmi les plus grandes villes métropolitaines conquises par les Insoumis lors des municipales de mars.