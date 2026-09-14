Sarah Saldmann quitte CNews et Europe 1. L’avocate, qui avait pourtant des opinions très à droite, invoque le poids pris par Frontières

Sarah Saldmann annonce son départ de CNews et Europe 1, invoquant l'importance croissante du média Frontières, avec lequel elle a exprimé des désaccords. Après une confrontation publique avec Pascal Praud, elle choisit de quitter ces antennes tout en soulignant son respect pour ses collègues et son souhait d'ouvrir un nouveau chapitre professionnel.

Sarah Saldmann quitte CNews et Europe 1. L’avocate, devenue au fil des années l’un des visages réguliers des deux antennes, a annoncé ce lundi mettre fin à ses collaborations avec les médias du groupe de Vincent Bolloré. Une décision qu’elle présente comme personnelle et réfléchie, mais dont elle donne très clairement l’une des raisons : la place désormais occupée par le média Frontières.

L’annonce prend une dimension particulière quelques mois après la confrontation très tendue entre Sarah Saldmann et Pascal Praud sur CNews autour de Frontières. Elle arrive également dix jours après l’entrée de Lagardère News à hauteur de 25% au capital de Frontières⁠, rapprochement qui renforce encore les liens entre le média fondé par Erik Tegnér et l’écosystème de CNews et Europe 1.

« L’importance prise aujourd’hui par le média Frontières m’amène à faire des choix »

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, Sarah Saldmann officialise son départ sans ambiguïté : « Après plusieurs années de collaboration avec CNews et Europe 1, j’ai pris la décision de mettre un terme à cette relation professionnelle. »

L’avocate remercie les équipes avec lesquelles elle a travaillé ainsi que les téléspectateurs qui l’ont suivie. Elle assure conserver de cette période une expérience importante : « Cette expérience m’a beaucoup appris, tant sur le plan professionnel qu’humain, et je mesure pleinement ce qu’elle m’a apporté. »

Mais c’est surtout la suite de son communiqué qui donne la raison de son choix. Sarah Saldmann écrit : « Cette décision est mûrement réfléchie. L’importance prise aujourd’hui par le média Frontières m’amène à faire des choix cohérents avec mes convictions, mes priorités et la suite que je souhaite donner à mon parcours. »

Une rupture après son violent désaccord avec Pascal Praud sur Frontières

Cette référence à Frontières renvoie directement aux tensions apparues publiquement sur CNews au printemps. Le 3 juin dernier, Sarah Saldmann avait frontalement contesté plusieurs analyses développées sur le plateau de L’Heure des pros concernant les violences commises après la victoire du PSG en Ligue des champions.

Alors que plusieurs intervenants établissaient un lien avec l’immigration, l’avocate avait refusé cette lecture. La discussion avait ensuite dérivé vers Frontières, dont elle avait vivement contesté le traitement de l’actualité. Elle avait notamment accusé le média de faire de la « propagande d’extrême droite ».

Pascal Praud avait immédiatement réagi et défendu Frontières. L’animateur avait reproché à Sarah Saldmann de multiplier les attaques contre un média travaillant avec CNews et lui avait lancé qu’elle venait « faire son show ». L’échange avait révélé au grand jour le profond désaccord entre les deux chroniqueurs.

Lagardère News vient de prendre 25% de Frontières

Depuis cet affrontement, le rapprochement entre Frontières et l’univers médiatique de Vincent Bolloré a franchi une nouvelle étape. Début septembre, Lagardère News est officiellement entré à hauteur de 25% au capital du média fondé par Erik Tegnér. Celui-ci conserve la majorité et le contrôle de la société.

Frontières disposait déjà d’une importante exposition sur CNews avec 100% Frontières. Le rapprochement prévoit également l’installation de sa rédaction dans la Tour Lagardère, où travaillent notamment les équipes de CNews et Europe 1, ainsi que le développement de nouvelles synergies.

C’est donc quelques jours seulement après cette opération que Sarah Saldmann annonce son départ des deux antennes en citant précisément « l’importance prise aujourd’hui par le média Frontières ».

Sarah Saldmann avait pourtant déclaré : « Pour moi, le groupe Bolloré, c’est la liberté ! »

Le départ est d’autant plus notable que Sarah Saldmann entretenait autrefois un rapport particulièrement positif avec les médias du groupe. Dans une longue interview accordée en 2024⁠, elle expliquait se sentir particulièrement à l’aise sur ces antennes.

Elle déclarait alors : « Dans ceux du groupe Bolloré je me sens bien, je me sens chez moi. » Elle affirmait également : « Pour moi, le groupe Bolloré, c’est la liberté ! »

Entre-temps, son discours public a évolué. Sa participation au documentaire Au boulot ! de François Ruffin et Gilles Perret l’avait notamment conduite à revenir sur certaines de ses anciennes positions. Elle avait raconté cette évolution et son immersion auprès de salariés au SMIC dans une interview publiée à la sortie du film⁠.

« La volonté d’ouvrir désormais un nouveau chapitre »

Sarah Saldmann ne règle toutefois aucun compte avec CNews ou Europe 1 dans son communiqué. Elle remercie nommément Serge Nedjar, Donat Vidal-Revel, Gérald-Brice Viret, Pascal Praud et Laurence Ferrari.Elle conclut : « Je quitte donc CNews et Europe 1 avec respect et reconnaissance pour le chemin parcouru, mais avec la volonté d’ouvrir désormais un nouveau chapitre. »

Reste désormais à savoir où s’écrira ce nouveau chapitre médiatique. Une chose est acquise : après plusieurs années de présence régulière sur CNews et Europe 1, Sarah Saldmann ferme simultanément les deux portes, et choisit elle-même de placer la montée en puissance de Frontières au cœur de l’explication de son départ.