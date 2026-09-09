Benjamin Castaldi charge Matthieu Delormeau après ses propos sur Cyril Hanouna: «J’ai du mal avec ceux qui mordent la main qui les a nourris»

Benjamin Castaldi a vivement réagi ce mercredi dans Tout beau tout n9uf sur W9 aux déclarations de Matthieu Delormeau. Quelques heures plus tôt, l’ancien chroniqueur de TPMP était l’invité de Faustine Bollaert dans Ça commence aujourd’hui, où il a raconté sa descente dans la drogue, sa consommation de cocaïne et de GHB, mais aussi la période passée auprès de Cyril Hanouna. Un récit particulièrement sombre de ces années qui a fait bondir Castaldi.

« Il a raison de dire ce qu’il pense », a d’abord concédé Benjamin Castaldi. Avant de lâcher : « J’ai toujours un peu de mal avec ceux qui mordent la main qui les a nourris. »

Castaldi reproche à Delormeau d’oublier ce que Hanouna lui a apporté

Benjamin Castaldi estime que Matthieu Delormeau raconte désormais ses années chez Cyril Hanouna essentiellement à travers ses mauvais souvenirs, alors que l’animateur lui a offert pendant des années une place centrale à la télévision.

Castaldi rappelle surtout que Delormeau a eu plusieurs occasions de partir définitivement mais qu’il a choisi de revenir : « Il est parti, il est revenu. » Et il en tire une conclusion : « Je pense qu’il faut être un petit peu reconnaissant. »

Matthieu Delormeau avait rejoint Touche pas à mon poste en 2015, après son départ de NRJ 12. Il est rapidement devenu l’un des chroniqueurs les plus exposés du programme. Malgré plusieurs ruptures avec l’émission, il est revenu à plusieurs reprises travailler avec Cyril Hanouna.

Delormeau raconte désormais ses années chez Hanouna à travers sa descente dans la drogue

C’est ce qui a provoqué la réaction de Castaldi. Chez Faustine Bollaert, Matthieu Delormeau a consacré une grande partie de son témoignage à la période durant laquelle sa vie a basculé dans la drogue. Il raconte une dépression, puis une consommation devenue quotidienne de cocaïne et de GHB, jusqu’à l’isolement presque total.

L’ancien chroniqueur a expliqué avoir atteint une consommation considérable de cocaïne et dépensé plusieurs milliers d’euros par mois dans la drogue. Il a également raconté les conséquences physiques, psychologiques, professionnelles et financières de cette addiction.

Delormeau relie directement cette période à son départ de la télévision. Il raconte avoir annoncé à Cyril Hanouna qu’il voulait arrêter et explique aujourd’hui que cette décision a précipité son isolement. Sans travail et sans le rythme quotidien de l’émission, il s’est retrouvé seul chez lui, dans une période où la drogue prenait de plus en plus de place.

Il avait déjà raconté chez Cyril Hanouna l’ampleur de son addiction à la cocaïne⁠, allant jusqu’à expliquer qu’il ne pouvait plus effectuer certains gestes du quotidien sans consommer.

Delormeau a multiplié les piques depuis son éloignement de Hanouna

Le témoignage de ce mercredi ne tombe pas dans le vide. Depuis son éloignement de Cyril Hanouna, Matthieu Delormeau a plusieurs fois réglé ses comptes avec son ancienne vie dans TPMP, évoquant les humiliations, les difficultés vécues dans l’émission et sa relation compliquée avec son ancien patron.

Cette accumulation avait déjà provoqué la colère de Cyril Hanouna avant l’été. L’animateur avait publiquement recadré Delormeau⁠ en lui rappelant : « C’est vrai que Matthieu, c’est nous qui l’avons remis dans la lumière. »

Hanouna lui avait surtout adressé un avertissement particulièrement explicite : « Il doit se rappeler qui lui a tendu la main. » Le 31 août, Matthieu Delormeau a finalement annoncé qu’il ne reviendrait pas aux côtés de Cyril Hanouna cette saison.

Castaldi assume, lui, sa fidélité à Hanouna

Benjamin Castaldi connaît pourtant lui aussi les départs et les désaccords avec Cyril Hanouna. Il avait quitté TPMP en 2023 après sept années dans l’émission. Mais il a choisi cet été de retrouver Hanouna sur W9⁠. Et contrairement à Delormeau, Castaldi revendique publiquement sa fidélité à son ancien patron devenu son nouvel animateur : « Je suis assez fidèle, Cyril est mon ami. »