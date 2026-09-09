Paul de Saint-Sernin opéré du cœur: l’humoriste rassure sur son état de santé et lance un appel pour mieux considérer le personnel hospitalier

Paul de Saint-Sernin a révélé ce mercredi avoir subi une opération du cœur. L’humoriste de 34 ans, notamment connu pour ses interventions dans Quelle époque ! sur France 2, a pris la parole quelques heures après son passage au bloc opératoire, directement depuis son lit d’hôpital. L’intervention s’est bien déroulée et il a rapidement tenu à rassurer ceux qui s’inquiétaient pour lui.

L’humoriste, qui avait déjà évoqué avec humour son opération à venir quelques jours auparavant, a raconté son passage au bloc et surtout rendu hommage aux équipes médicales qui l’ont pris en charge.

« Je viens de me faire opérer du cœur »

Paul de Saint-Sernin apparaît souriant mais encore hospitalisé dans la vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Il commence par annoncer très directement la raison de sa présence à l’hôpital : « Je viens de me faire opérer du cœur. »

Il raconte ensuite son arrivée au bloc opératoire, entre appareils médicaux, médecins, infirmières et anesthésiste. Une situation impressionnante qu’il décrit avec son humour habituel, comparant notamment l’ambiance à celle de la série Grey’s Anatomy.

L’intervention a été réalisée en passant par la cuisse afin de remonter jusqu’au cœur. L’humoriste raconte avoir plaisanté avec les soignants pendant sa prise en charge, malgré la technicité de l’acte médical.

« C’est quand même un taf de malade »

Au-delà de son opération, Paul de Saint-Sernin a surtout voulu profiter de sa vidéo pour rendre hommage au personnel hospitalier. La présence et le calme des soignants l’ont particulièrement marqué.

« C’est quand même un taf de malade », explique-t-il en racontant avoir vu les équipes travailler autour de lui tout en réussissant à le mettre à l’aise. Il insiste également sur leur présence permanente auprès des patients, y compris durant la nuit.

Une expérience qui lui a fait mesurer concrètement leurs conditions de travail : « J’enfonce une porte ouverte mais tu prends conscience qu’il faut encore mieux considérer le personnel hospitalier et donner un peu d’argent aux hôpitaux. »

Paul de Saint-Sernin critique les priorités du débat public

L’humoriste a également profité de son message pour faire une remarque politique sur les sujets qui occupent actuellement le débat public. « Depuis trois semaines j’allume ma télé, les débats c’est expliquer comment on doit s’habiller dans la rue mais on devrait se demander comment on peut mieux considérer le personnel hospitalier et donner un peu d’argent aux hôpitaux », a-t-il déclaré.

Paul de Saint-Sernin, habitué aux prises de parole incisives dans Quelle époque !, avait notamment fait parler de lui lors de son échange particulièrement tendu avec Nicolas Bedos⁠ sur France 2.

Il avait également multiplié les vannes dans son programme Dans la sauce, notamment avec une sortie remarquée visant Patrick Bruel⁠.

« Tout va bien ! Je rejoue au foot dans 10 jours »

Son annonce ayant rapidement suscité des inquiétudes, Paul de Saint-Sernin a ensuite apporté une précision importante sur son état de santé. « Pardon, le but n’était d’affoler personne, tout va bien ! Je rejoue au foot dans 10 jours. »

Il explique que sa vidéo avait avant tout pour but de partager un moment personnel et de mettre en avant les professionnels qui l’ont soigné : « Le but était de faire une vidéo spontanée (un peu trop ?) et intime (sûrement trop) pour mettre la lumière sur ceux qui le méritent vraiment. »

Grand amateur de football, Paul de Saint-Sernin avait d’ailleurs participé cette année au Match des Héros organisé au profit de l’Institut de Myologie⁠, aux côtés notamment d’Eden Hazard, Javier Pastore, Robert Pirès et Paul Mirabel.

À en croire le principal intéressé, son opération ne devrait donc l’éloigner que très brièvement des terrains. Surtout, Paul de Saint-Sernin a choisi les premières heures suivant son passage au bloc pour adresser un message appuyé aux médecins, infirmiers et personnels hospitaliers qui l’ont accompagné.