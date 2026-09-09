POLITIQUE

« Trop d’immigration en France ? » : le désaccord total entre Pascal Praud et Eric Lombard

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« Trop d’immigration en France ? » : le désaccord total entre Pascal Praud et Eric Lombard
« Trop d’immigration en France ? » : le désaccord total entre Pascal Praud et Eric Lombard

Invité ce mercredi matin sur CNEWS dans L’Heure des Pros, Éric Lombard a eu un échange tendu avec Pascal Praud sur l’immigration. L’ancien ministre de l’Économie a refusé de reprendre l’idée selon laquelle il y aurait « trop d’immigration » en France, tout en reconnaissant la nécessité de mieux maîtriser les entrées et d’exécuter davantage les éloignements.

Pascal Praud l’a directement interpellé : « Rassurez-moi, vous êtes bien d’accord qu’il y a trop d’immigration en France ? » Éric Lombard a répondu par la négative, estimant que « la France a toujours été un pays d’immigration ». Il a surtout insisté sur la protection du droit d’asile, qu’il qualifie d’« honneur de la République ».

« Un équilibre républicain »

Éric Lombard ne nie toutefois pas les dysfonctionnements du système. Il distingue trois priorités : protéger le droit d’asile, mieux maîtriser les entrées sur le territoire et reconduire les personnes en situation irrégulière. Selon lui, l’ensemble doit permettre de retrouver un « équilibre républicain ».

Face à lui, Pascal Praud a soutenu que le droit d’asile était aujourd’hui « dévoyé », évoquant notamment une hausse supposée du nombre de dossiers acceptés à l’OFPRA. Éric Lombard a répondu en rappelant que les règles sont désormais largement encadrées au niveau européen et qu’elles ont déjà été durcies.

L’échange a surtout mis en évidence une différence de diagnostic : là où Pascal Praud parle d’un excès d’immigration, Éric Lombard préfère parler de dysfonctionnements à corriger sans remettre en cause le principe même de l’accueil et du droit d’asile.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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