« Trop d’immigration en France ? » : le désaccord total entre Pascal Praud et Eric Lombard

Lors d'un débat sur CNEWS, Éric Lombard et Pascal Praud s'opposent sur la question de l'immigration en France. Lombard défend le principe du droit d'asile tout en appelant à mieux gérer les entrées et à renforcer les expulsions, tandis que Praud estime qu'il y a un excès d'immigration, mettant en avant des dysfonctionnements.

Invité ce mercredi matin sur CNEWS dans L’Heure des Pros, Éric Lombard a eu un échange tendu avec Pascal Praud sur l’immigration. L’ancien ministre de l’Économie a refusé de reprendre l’idée selon laquelle il y aurait « trop d’immigration » en France, tout en reconnaissant la nécessité de mieux maîtriser les entrées et d’exécuter davantage les éloignements.

Pascal Praud l’a directement interpellé : « Rassurez-moi, vous êtes bien d’accord qu’il y a trop d’immigration en France ? » Éric Lombard a répondu par la négative, estimant que « la France a toujours été un pays d’immigration ». Il a surtout insisté sur la protection du droit d’asile, qu’il qualifie d’« honneur de la République ».

« Un équilibre républicain »

Éric Lombard ne nie toutefois pas les dysfonctionnements du système. Il distingue trois priorités : protéger le droit d’asile, mieux maîtriser les entrées sur le territoire et reconduire les personnes en situation irrégulière. Selon lui, l’ensemble doit permettre de retrouver un « équilibre républicain ».

Face à lui, Pascal Praud a soutenu que le droit d’asile était aujourd’hui « dévoyé », évoquant notamment une hausse supposée du nombre de dossiers acceptés à l’OFPRA. Éric Lombard a répondu en rappelant que les règles sont désormais largement encadrées au niveau européen et qu’elles ont déjà été durcies.

L’échange a surtout mis en évidence une différence de diagnostic : là où Pascal Praud parle d’un excès d’immigration, Éric Lombard préfère parler de dysfonctionnements à corriger sans remettre en cause le principe même de l’accueil et du droit d’asile.