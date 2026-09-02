Éric Lombard veut se présenter aux législatives et prévient : « On n’échappera pas à des hausses d’impôts »

Éric Lombard, ancien ministre de l'Économie, annonce sa candidature aux législatives dans le Morbihan tout en publiant un livre sur son expérience au gouvernement. Il souligne la nécessité d'augmenter les impôts pour redresser les finances publiques, en plaidant pour un compromis politique et une approche sociale-démocrate.

Un an après son départ de Bercy, Éric Lombard revient dans le débat politique. L’ancien ministre de l’Économie et des Finances publie ce mercredi 2 septembre un livre consacré à son passage au gouvernement et annonce son intention d’être candidat aux prochaines élections législatives dans le Morbihan.

Dans Dis pas ça, tu vas finir par te faire virer…, publié chez Albin Michel, Éric Lombard revient sur ses 270 jours au ministère des Finances, mais aussi sur l’ensemble de son parcours entre entreprise, finance et politique. L’ancien directeur général de la Caisse des dépôts défend notamment une méthode fondée sur le compromis entre forces politiques pour parvenir à redresser les comptes publics.

« On n’échappera pas à des hausses d’impôts »

Dans un entretien accordé à Challenges, Éric Lombard estime que la France devra poursuivre le redressement de ses finances publiques et avertit qu’« on n’échappera pas à des hausses d’impôts lors du prochain quinquennat ». L’ancien ministre considère qu’une réduction du déficit devra passer à la fois par une maîtrise de la dépense et par des recettes supplémentaires.

Éric Lombard annonce par ailleurs vouloir franchir une nouvelle étape politique en se présentant aux prochaines élections législatives dans le Morbihan. Une décision qui confirme que l’ancien locataire de Bercy n’entend pas quitter la vie publique après son passage au gouvernement.

À travers ce livre et cette future candidature, Éric Lombard cherche ainsi à défendre une ligne sociale-démocrate assumant à la fois le redressement budgétaire, le dialogue politique et la nécessité de trouver de nouvelles recettes pour remettre les finances publiques françaises sur une trajectoire soutenable.