POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : François Hollande fixe son calendrier à décembre et n’exclut pas un retour

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Présidentielle 2027 : François Hollande fixe son calendrier à décembre et n’exclut pas un retour
Présidentielle 2027 : François Hollande fixe son calendrier à décembre et n’exclut pas un retour

Invité ce mercredi matin sur France Inter, François Hollande a de nouveau laissé ouverte l’hypothèse d’une candidature à l’élection présidentielle de 2027. L’ancien chef de l’État assure ne pas être candidat « aujourd’hui », mais fixe son calendrier au mois de décembre, après la primaire de la gauche sociale-démocrate.

« Je ne suis pas candidat aujourd’hui », a-t-il répété. François Hollande refuse de participer à la primaire organisée en octobre et préfère attendre de voir si son vainqueur parvient à créer une dynamique suffisante pour espérer gagner la présidentielle. « Si ce candidat ou cette candidate a la dynamique nécessaire, pourquoi viendrais-je, moi, interférer ? », a-t-il expliqué, promettant qu’à terme « il n’y aura qu’une seule candidature de la gauche sociale-démocrate ».

Un président qui « prend de la hauteur »

L’ancien président a également livré sa vision de l’exercice du pouvoir pour 2027. Selon lui, la fragmentation durable de l’Assemblée nationale obligera le prochain chef de l’État à gouverner avec une coalition plus large. « Le prochain président devra prendre de la hauteur, être capable de donner un cap et de rassembler les Français », estime François Hollande, qui souhaite qu’il laisse « beaucoup plus de place au gouvernement ».

Sur le pouvoir d’achat, il défend sa proposition d’augmenter progressivement le taux normal de TVA de 20 à 24 % en quatre ans pour financer une baisse des cotisations salariales et ainsi augmenter le salaire net. En parallèle, il propose de supprimer la TVA sur certains produits alimentaires et dépenses énergétiques afin de limiter l’impact de la hausse sur les ménages.

François Hollande justifie enfin son retour dans le débat par la situation internationale et politique. Face aux guerres, à la montée des tensions et à la polarisation de la société française, il estime que la priorité doit être de « rassembler » et d’éviter un affrontement entre les extrêmes en 2027. Son livre Unir. Nouveau monde, nouvelle gauche doit servir de base au projet qu’il entend désormais installer dans le débat public.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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