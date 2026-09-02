POLITIQUE Présidentielle 2027

Édouard Philippe juge « scandaleuse » la proposition du RN d’interdire le voile dans l’espace public

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Édouard Philippe juge « scandaleuse » la proposition du RN d’interdire le voile dans l’espace public
Édouard Philippe juge « scandaleuse » la proposition du RN d’interdire le voile dans l’espace public

Invité ce mercredi matin sur France Inter, Édouard Philippe a vivement critiqué la proposition du Rassemblement national visant à interdire le port du voile dans l’espace public. Le candidat Horizons à la présidentielle estime la mesure « inconstitutionnelle », « dangereuse » et « totalement illégitime ».

« Je peux ne pas être à l’aise avec le port du voile, mais ça ne veut pas dire que je dis qu’il faut l’interdire », a déclaré l’ancien Premier ministre. Pour lui, le respect de la laïcité implique à la fois la neutralité des agents publics et la liberté religieuse des citoyens. « Ceux qui veulent exercer leur liberté religieuse dans le respect de la loi […] ont le droit d’exprimer leur conviction religieuse », a-t-il insisté.

« Je ne veux pas entrer dans une confrontation » avec les musulmans

Édouard Philippe refuse notamment qu’une telle interdiction conduise à une confrontation avec les Français de confession musulmane. « Je ne veux pas entrer dans une confrontation avec mes compatriotes français de confession musulmane », a-t-il affirmé, jugeant par ailleurs la mesure défendue par le RN « totalement inapplicable ».

Le candidat à l’Élysée s’est également exprimé sur l’école, appelant à être « tous plus exigeants » sur la transmission des savoirs. Il veut faire de la lecture, de l’écriture, du langage et des mathématiques les grandes priorités, notamment à l’école primaire.

Édouard Philippe propose notamment de généraliser le dédoublement des classes dès la maternelle et pendant toute l’école primaire. S’il se dit favorable à davantage d’exigence scolaire, il reste en revanche prudent sur l’idée d’un examen à la fin du CM2 pour conditionner le passage au collège.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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