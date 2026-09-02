Édouard Philippe juge « scandaleuse » la proposition du RN d’interdire le voile dans l’espace public

Édouard Philippe, lors de son passage sur France Inter, a critiqué la proposition du Rassemblement national d'interdire le voile dans l'espace public, qualifiant cela d'inconstitutionnel et dangereux. Il prône la laïcité tout en respectant la liberté religieuse et appelle à une meilleure exigence scolaire, notamment dans l'enseignement primaire.

Invité ce mercredi matin sur France Inter, Édouard Philippe a vivement critiqué la proposition du Rassemblement national visant à interdire le port du voile dans l’espace public. Le candidat Horizons à la présidentielle estime la mesure « inconstitutionnelle », « dangereuse » et « totalement illégitime ».

« Je peux ne pas être à l’aise avec le port du voile, mais ça ne veut pas dire que je dis qu’il faut l’interdire », a déclaré l’ancien Premier ministre. Pour lui, le respect de la laïcité implique à la fois la neutralité des agents publics et la liberté religieuse des citoyens. « Ceux qui veulent exercer leur liberté religieuse dans le respect de la loi […] ont le droit d’exprimer leur conviction religieuse », a-t-il insisté.

« Je ne veux pas entrer dans une confrontation » avec les musulmans

Édouard Philippe refuse notamment qu’une telle interdiction conduise à une confrontation avec les Français de confession musulmane. « Je ne veux pas entrer dans une confrontation avec mes compatriotes français de confession musulmane », a-t-il affirmé, jugeant par ailleurs la mesure défendue par le RN « totalement inapplicable ».

Le candidat à l’Élysée s’est également exprimé sur l’école, appelant à être « tous plus exigeants » sur la transmission des savoirs. Il veut faire de la lecture, de l’écriture, du langage et des mathématiques les grandes priorités, notamment à l’école primaire.

Édouard Philippe propose notamment de généraliser le dédoublement des classes dès la maternelle et pendant toute l’école primaire. S’il se dit favorable à davantage d’exigence scolaire, il reste en revanche prudent sur l’idée d’un examen à la fin du CM2 pour conditionner le passage au collège.