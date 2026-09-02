« L’offre politique actuelle ne répond pas aux attentes » : Natacha Polony se lance dans la bataille présidentielle

Natacha Polony annonce son entrée en politique, envisaging une candidature pour l'élection présidentielle de 2027. Elle critique le macronisme, dénonce l'échec des promesses d'Emmanuel Macron et souligne la nécessité d'une nouvelle offre politique pour répondre aux attentes des Français, tout en préconisant un débat sur des sujets majeurs.

Invitée ce mardi soir de Sonia Mabrouk sur BFMTV, Natacha Polony a confirmé son entrée en politique et réaffirmé qu’elle n’excluait pas une candidature à l’élection présidentielle de 2027. La journaliste et essayiste a également dressé un bilan sévère du macronisme, estimant qu’Emmanuel Macron « n’a pas tenu ses promesses ».

« Je me lance en politique et je me lance pour demander aux Français de me rejoindre », a déclaré Natacha Polony. Elle assure avoir créé son mouvement après avoir rencontré de nombreux Français qui ne se reconnaissent plus, selon elle, dans l’offre politique actuelle. Elle cite notamment le poids de l’abstention et des votes blancs et nuls lors de la présidentielle de 2022 pour défendre l’idée qu’une nouvelle offre politique est nécessaire.

« Je n’exclus pas » l’Élysée

Interrogée directement sur une éventuelle arrivée à l’Élysée, l’essayiste n’a pas fermé la porte. « Je ne l’exclus pas », a-t-elle répété, tout en affirmant vouloir d’abord imposer un débat de fond sur la crise climatique, l’école, la réindustrialisation et l’augmentation des salaires. Elle refuse pour l’instant de présenter son mouvement comme une simple machine présidentielle.

Natacha Polony s’en est également prise à Emmanuel Macron, qu’elle accuse d’avoir échoué à tenir la promesse de renouvellement formulée en 2017. « Il n’y a jamais eu autant d’énarques partout, à tous les postes », a-t-elle dénoncé, reprochant également au chef de l’État d’avoir privilégié la communication au détriment d’une présidence qu’elle voudrait « digne, respectueuse, prudente et sérieuse ».

« Emmanuel Macron n’a pas tenu les promesses qui étaient les siennes », a-t-elle finalement tranché. Selon elle, le président aurait fondé son projet sur une vision erronée d’une « mondialisation heureuse ». Une critique frontale qui confirme que Natacha Polony entend désormais quitter le rôle de commentatrice pour devenir pleinement actrice de la campagne de 2027.