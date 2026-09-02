Patrick Durel prend ses fonctions comme nouvel ambassadeur de France au Liban

Patrick Durel prend ses fonctions comme ambassadeur de France au Liban, soulignant l'engagement continu de la France pour la souveraineté et la stabilité du pays. Avec une expérience significative dans la région, il doit faire face à un contexte de tensions sécuritaires et préparer une conférence de soutien à l'armée libanaise.

Nommé fin juillet ambassadeur de France au Liban, Patrick Durel a pris ses fonctions à Beyrouth ce 1er septembre. Dans un premier message publié en français et en arabe, le diplomate a assuré que la France resterait engagée en faveur de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’unité et de la stabilité du Liban.

« Honoré de représenter la France au Liban », a écrit Patrick Durel pour marquer son arrivée. « La France a été engagée hier, l’est aujourd’hui et le sera demain, en faveur de la souveraineté, de l’intégrité, de l’unité et de la stabilité du Liban », a-t-il ajouté, assurant que Paris resterait « toujours solidaire du peuple libanais ». Le diplomate s’est également dit heureux de « retrouver le Liban et les Libanais tant aimés ».

Un vétéran du Liban et du Moyen-Orient

Patrick Durel succède à Hervé Magro. Nommé par décret du président Emmanuel Macron le 30 juillet 2026, ce diplomate chevronné connaît déjà particulièrement bien le Liban et la région. Au cours de sa carrière, il a notamment servi au Liban, en Syrie comme attaché culturel, puis en Irak, où il a été ambassadeur de France entre 2024 et 2026.

Il a également été conseiller d’Emmanuel Macron chargé de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à l’Élysée. À ce titre, il avait été dépêché à plusieurs reprises à Beyrouth après la double explosion du port du 4 août 2020 et avait participé à la préparation de la troisième conférence internationale de soutien au Liban. Organisée en 2021, celle-ci avait permis de mobiliser environ 370 millions de dollars d’aide.

Cette connaissance ancienne du pays intervient dans un contexte particulièrement sensible. Patrick Durel prend ses fonctions alors que le Liban traverse une période de fortes tensions sécuritaires et que la France cherche à renforcer son soutien aux institutions libanaises, notamment à l’armée.

Paris prépare justement une nouvelle conférence internationale de soutien à l’armée libanaise. Une réunion préparatoire doit se tenir le 17 septembre dans la capitale française, avant la tenue de la conférence elle-même. La question du renforcement des forces armées libanaises devrait ainsi rapidement figurer parmi les principaux dossiers du nouvel ambassadeur.

Avec son arrivée à Beyrouth, la France mise donc sur un diplomate expérimenté, déjà familier des équilibres politiques libanais et des crises régionales, pour poursuivre une relation historiquement étroite entre Paris et Beyrouth.