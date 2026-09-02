Israël capture le chef de la sécurité intérieure du Hamas lors d’un raid à Gaza

Les forces spéciales israéliennes capturent le responsable de la sécurité intérieure du Hamas à Gaza, alors que l'opération entraîne la mort de plusieurs Palestiniens, dont des enfants. Le Premier ministre Netanyahu évoque un individu clé de l'organisation, accusé de dissimulation et de reconstitution militaire. Le Hamas condamne fermement ce raid.

Des forces spéciales israéliennes ont arrêté mardi le responsable du service de sécurité intérieure du Hamas lors d’une opération terrestre à Gaza-Ville. L’action a coûté la vie à au moins quatre Palestiniens, dont deux enfants et une femme.

Benjamin Netanyahu a annoncé mardi soir la capture du chef de la sécurité intérieure du Hamas, sans en révéler l’identité. Selon le Premier ministre israélien, cet homme était « engagé dans des tentatives de restaurer la gouvernance du Hamas à Gaza et dans des manœuvres de tromperie concernant la démilitarisation du territoire ».

L’armée israélienne et le service de renseignement intérieur Shin Bet ont confirmé dans un communiqué conjoint que des forces spéciales avaient pénétré dans une structure de la zone de Gaza-Ville et interpellé le responsable, avant de le transférer en Israël pour interrogatoire. « Aucune blessure n’a été signalée du côté des forces israéliennes », ont-ils précisé.

Netanyahu a salué cette « opération audacieuse », décrivant l’homme arrêté comme « l’un des dirigeants les plus haut placés du Hamas », responsable selon lui de la dissimulation et du transfert des otages, de la protection de figures dirigeantes de l’organisation et de la reconstitution de ses capacités militaires.

L’opération s’est déroulée dans le quartier très peuplé de Katiba, à l’ouest de Gaza-Ville. Des témoins ont décrit une scène de chaos tôt mardi matin. Wafika al-Helou, réfugiée sous une tente dans le secteur, a raconté à l’AFP : « Un jeep s’est arrêté au milieu de la rue et a commencé à tirer dans tous les sens, à gauche et à droite. Ça a duré plus de 15 minutes. C’était terrifiant. » Un autre habitant, Mutaz Abu Asr, a dénombré cinq ou six frappes en moins de trois minutes.

Des médias palestiniens ont rapporté que des forces spéciales israéliennes et des miliciens palestiniens soutenus par Israël avaient pénétré dans la zone, mais que leur présence avait été repérée. Certains médias israéliens ont suggéré que seule une milice armée locale avait opéré sur le terrain.

Le porte-parole du bureau médiatique du gouvernement Hamas à Gaza, Ismail al-Thawabta, a reconnu qu’une unité de forces spéciales israéliennes avait tenté de mener « une opération sécuritaire » avant d’être « exposée ». Il a ajouté que les frappes qui ont suivi avaient causé « plusieurs morts et blessés, ainsi que des pertes parmi les membres de l’unité spéciale ».

Le Hamas a condamné le raid et les frappes dans une zone densément peuplée, les qualifiant de « crime grave, de mépris délibéré pour la vie des civils et de prolongement de la guerre d’annihilation brutale contre notre peuple dans la bande de Gaza ».

Outre l’opération d’arrestation, l’armée israélienne a annoncé avoir frappé un commandant de l’aile militaire du Hamas dans la zone de Jabalia, au nord de Gaza-Ville, estimant qu’il représentait une menace immédiate. La protection civile de Gaza, gérée par le Hamas, a indiqué qu’un de ses secouristes avait été grièvement blessé dans une frappe visant une personne qui passait devant sa caserne à Jabalia. Des responsables hospitaliers du centre de Gaza ont par ailleurs signalé la mort d’une fillette, tuée par des tirs de soldats israéliens à l’est de Deir al-Balah.

Depuis le déclenchement de la guerre, consécutif à l’attaque menée par le Hamas sur le sud d’Israël le 7 octobre 2023 (qui avait fait environ 1 200 morts et 251 otages), plus de 73 460 Palestiniens ont été tués à Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire, dont les chiffres sont jugés fiables par l’ONU.