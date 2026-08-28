Gaza : l’envoyé du Board of Peace critique à la fois Israël et le Hamas

Nickolay Mladenov, haut représentant pour Gaza au sein du Board of Peace de Donald Trump, a mis en garde mercredi devant le Conseil de sécurité de l’ONU contre un effondrement du cessez-le-feu, qu’il qualifie de « point de non-retour » pour la région.

Devant le Conseil de sécurité, Nickolay Mladenov n’a ménagé aucune des deux parties. Il a dénoncé les frappes aériennes israéliennes continues sur Gaza tout en pointant les manquements du Hamas à ses propres engagements, notamment la poursuite d’activités militaires, l’utilisation de tunnels et les entraves aux convois humanitaires.

« Chaque arme portée, chaque tunnel encore en activité et chaque convoi encore bloqué fait reculer le processus et donne des arguments à ceux qui veulent reprendre la guerre », a-t-il déclaré.

Sur les frappes israéliennes, Mladenov a été tout aussi direct : « Un cessez-le-feu sous lequel des civils sont encore enterrés n’est pas encore un cessez-le-feu que la population de Gaza peut vraiment ressentir. » Il a précisé que tout recours à la force sans réponse à une menace immédiate « coûte quelque chose de très difficile à racheter » au processus de paix.

Le haut représentant a rappelé les termes de la feuille de route en quinze points annoncée le mois dernier par le Board of Peace : le retrait des troupes israéliennes de Gaza « suit la mise hors service vérifiée » des armes du Hamas, remises à un comité technocratique palestinien placé sous supervision américaine. « C’est séquencé et réciproque », a-t-il insisté.

Cette formulation tranche avec celle de Jared Kushner, envoyé du président Trump, qui avait déclaré il y a deux semaines, après avoir rencontré Benjamin Netanyahou, que le retrait israélien ne serait discuté qu’une fois la démilitarisation « achevée », alignant ainsi sa position sur celle d’Israël.

La représentante israélienne au Conseil de sécurité a réaffirmé l’attachement de son pays au plan américain d’octobre dernier, mais a maintenu que celui-ci ne pouvait aboutir tant que le Hamas conservait ses armes, ses tunnels et ses infrastructures militaires. « Le désarmement doit venir en premier », a-t-elle affirmé.

Le Hamas a pour sa part accepté de rendre ses armes en échange d’un retrait israélien progressif, une position qu’Israël refuse, exigeant un désarmement complet avant tout mouvement de ses troupes.

Depuis le début du cessez-le-feu négocié par Washington, au moins 1 303 Palestiniens, dont 300 enfants, ont été tués dans des attaques israéliennes à Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire, dont les chiffres sont jugés fiables par l’ONU. L’armée israélienne fait état de quatre soldats tués dans des attaques palestiniennes sur la même période.

Mladenov a conclu son intervention par une mise en garde sévère : si le cessez-le-feu venait à s’effondrer, « il n’y aura plus de feuille de route à laquelle revenir, plus d’administration à déployer, et plus rien sur le terrain à reconstruire ». « Ce ne serait pas un revers. Ce serait un point de non-retour pour tout le monde. »

La guerre a été déclenchée par l’attaque menée par le Hamas sur le sud d’Israël le 7 octobre 2023, qui a fait environ 1 200 morts et 251 otages. La campagne militaire israélienne qui a suivi a tué plus de 73 430 personnes à Gaza, toujours selon le ministère de la Santé du territoire.