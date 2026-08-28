Trump signe un décret pour rebaptiser le lac Ontario en lac America

Le président américain Donald Trump décide de rebaptiser le lac Ontario « lac America » dans un contexte de tensions commerciales avec le Canada. Le même jour, il suspend temporairement les droits de douane sur l'importation de 300 000 tonnes de bœuf étranger, suscitant des critiques parmi les républicains.

Le président américain a officialisé mercredi une nouvelle tentative de renommage d’un site géographique, ciblant cette fois le lac Ontario, dans le contexte de la guerre commerciale avec le Canada. La même journée, il a signé une proclamation suspendant pendant 90 jours les droits de douane sur 300 000 tonnes métriques de bœuf étranger.

Donald Trump a signé mercredi une proclamation visant à rebaptiser le lac Ontario « lac America », dernière salve d’une série de renommages symboliques brandis comme autant de signaux dans le bras de fer commercial qui l’oppose au Canada.

Ce geste intervient dans un contexte de tensions commerciales persistantes entre Washington et Ottawa. Le président américain avait déjà tenté de renommer d’autres sites géographiques dans le cadre de cette rivalité avec le voisin du nord.

Par ailleurs, Trump a officialisé mercredi la suspension temporaire des tarifs douaniers sur 300 000 tonnes métriques de bœuf importé, et ce pour une durée de 90 jours. Cette mesure, conçue pour faire baisser les prix alimentaires à l’approche des élections de mi-mandat de novembre, a suscité une vive opposition au sein même du camp républicain.

Plusieurs élus républicains représentant des États à forte tradition d’élevage bovin ont dénoncé une solution à court terme susceptible de freiner la reconstitution des troupeaux américains. Quatre grandes organisations agricoles et d’élevage ont adressé une lettre au président pour lui demander de revenir sur sa décision. « Inonder le marché de bœuf étranger à prix réduit n’est pas la bonne façon de reconstituer le cheptel américain, de renforcer la sécurité alimentaire ou de faire baisser durablement les prix à l’épicerie », ont-elles écrit.

Après ses obligations à Washington, Trump devait se rendre à Houston, au Texas, pour prendre la tête d’une collecte de fonds du Comité national républicain et apporter son soutien à Ken Paxton, procureur général de l’État et candidat républicain au Sénat. Paxton avait remporté la primaire républicaine face au sénateur sortant John Cornyn, après avoir reçu l’investiture de Trump. Il affrontera en novembre le député démocrate James Talarico.