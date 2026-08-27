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Une vingtaine d’États démocrates attaquent en justice l’ordre de Trump sur le vote postal

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Une vingtaine d’États démocrates attaquent en justice l’ordre de Trump sur le vote postal
Une vingtaine d’États démocrates attaquent en justice l’ordre de Trump sur le vote postal

Une coalition d’une vingtaine d’États à majorité démocrate a déposé une plainte pour bloquer l’application du décret présidentiel restreignant le recours au vote par correspondance, quelques jours après que la Cour suprême a levé une première injonction qui en suspendait partiellement l’exécution.

La riposte judiciaire s’organise face à la politique de l’administration Trump sur le vote par courrier. Une vingtaine d’États ont engagé des poursuites pour empêcher le service postal américain de mettre en œuvre l’ordre présidentiel, qui vise à encadrer plus strictement le vote par correspondance.

Cette action collective intervient à un moment particulièrement sensible : la Cour suprême venait tout juste de lever l’une des injonctions qui bloquaient une partie du décret, ouvrant la voie à son application partielle. Les États requérants entendent obtenir une nouvelle suspension en justice avant que les dispositions contestées ne produisent leurs effets.

Par ailleurs, un autre événement a marqué la journée du mardi : une frappe militaire américaine dans les Caraïbes a tué quatre personnes à bord d’un navire soupçonné de trafic de drogue. Le Commandement Sud des États-Unis (SOUTHCOM) a confirmé l’opération dans un message publié sur le réseau X, précisant que le bâtiment ciblé « opérait le long de routes établies de narcotrafic dans les Caraïbes ».

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