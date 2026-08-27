En Saxe-Anhalt, l’AfD en tête à plus de 40 % avant les élections de septembre

En Saxe-Anhalt, l'AfD se positionne en tête des sondages avec plus de 40 % des intentions de vote, devançant la CDU. Ce contexte pourrait mener à la première gouvernance d'un Land ouest-allemand par un parti d'extrême droite, soulevant des inquiétudes quant à l'érosion de la démocratie libérale.

Le 6 septembre 2026, la Saxe-Anhalt pourrait devenir le premier Land allemand d’après-guerre à être gouverné par un parti classé « extrémiste de droite confirmé » par les services de renseignement intérieur. L’AfD y dépasse 40 % dans les sondages, loin devant la CDU.

Dans ce Land de 2,1 millions d’habitants, l’un des moins densément peuplés d’Allemagne, l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) écrase la concurrence. Les dernières enquêtes d’opinion la créditent de plus de 40 % des intentions de vote, contre 23 à 26 % pour la CDU, qui dirige le gouvernement régional depuis la réunification en 1990. Le candidat tête de liste de l’AfD, Ulrich Siegmund, pourrait ainsi accéder à la tête d’un exécutif régional, une première dans l’histoire de l’Allemagne d’après-guerre.

Le Parti de gauche recueille 13 % dans les sondages, le SPD entre 6 et 7 %. Les Verts et le FDP se battent pour franchir le seuil d’entrée au parlement régional. La CDU, dont le nouveau ministre-président Sven Schulze a succédé en janvier 2026 à Reiner Haseloff après quinze ans de règne, gouvernait jusqu’ici en coalition avec le SPD et le FDP.

Haseloff lui-même a confié au magazine Der Spiegel avoir parfois eu l’impression, assis dans l’hémicycle de Magdebourg, d’être « dans la phase finale du Reichstag de la République de Weimar, ou plus tard au Sportpalast de Berlin » — la salle où le ministre de la propagande nazie Joseph Goebbels prononça en 1943 son discours sur la « guerre totale ».

La Saxe-Anhalt n’en est pas à sa première expérience avec des partis aux marges du système. En 1998, l’Union du peuple allemand (DVU), classée extrémiste de droite, avait obtenu 12,9 % des voix et fait son entrée au parlement régional, avant de renoncer à se présenter en 2002 en raison de divisions internes. Dès 1994, le Land avait défrayé la chronique en voyant le social-démocrate Reinhard Höppner former un gouvernement minoritaire avec les Verts, toléré par le PDS, héritier du parti unique est-allemand SED — une coopération jugée à l’époque comme une ligne rouge franchie.

Les experts expliquent la percée de l’AfD par un cocktail de frustrations accumulées depuis la réunification. Des milliers d’emplois ont disparu dans les industries minières et chimiques. Le chômage reste légèrement supérieur à la moyenne nationale. La Saxe-Anhalt affiche la population la plus âgée d’Allemagne, avec un âge moyen de 48,3 ans en 2024, et un déséquilibre démographique marqué chez les jeunes : environ 120 240 hommes de 18 à 29 ans pour quelque 103 177 femmes. Beaucoup de jeunes ont quitté le Land sans y revenir.

La part des étrangers dans la population reste inférieure à la moyenne nationale — environ 9 % fin 2025, contre 15 % au niveau fédéral — mais elle a plus que doublé depuis 2015, selon l’Office statistique du Land. Ce mouvement nourrit une hostilité à l’immigration qui profite directement à l’AfD.

Le politologue Benjamin Höhne, de l’université technologique de Chemnitz, a déclaré à la radio publique Deutschlandfunk que l’AfD chercherait, si elle accédait au pouvoir en Saxe-Anhalt, à remodeler l’ordre constitutionnel. Les principes de démocratie libérale et d’État de droit seraient, selon lui, « systématiquement érodés ». Il a ajouté que le parti « observe en ce moment les États-Unis de très près », y voyant un modèle dans la politique menée par l’administration Trump. Höhne tempère toutefois : « On ne peut pas simplement actionner un levier dans un seul Land et s’attendre à ce que tout s’aligne sur un script d’extrême droite. »