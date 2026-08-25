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Crète : 85 migrants repérés par un drone de Frontex et secourus en mer

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Crète : 85 migrants repérés par un drone de Frontex et secourus en mer
Crète : 85 migrants repérés par un drone de Frontex et secourus en mer

Quatre-vingt-cinq migrants ont été secourus ce matin au large de Kali Limenes, une localité située sur la côte méridionale de la Crète. Ils se trouvaient à bord de deux canots pneumatiques lorsqu’ils ont été détectés en mer. Les garde-côtes grecs ont coordonné l’opération afin de prendre en charge les occupants des deux embarcations.

Les autorités n’ont pas encore communiqué la nationalité des personnes secourues, leur état de santé ou le lieu depuis lequel elles avaient pris la mer. Aucun détail n’a non plus été fourni sur la durée de leur traversée ni sur les conditions dans lesquelles elles voyageaient. Leur présence à bord de simples canots pneumatiques illustre toutefois les risques importants associés aux traversées migratoires en Méditerranée.

Un drone européen à l’origine de leur détection

Les embarcations ont été localisées par un drone de Frontex, l’agence européenne chargée de soutenir les États membres dans la surveillance des frontières extérieures de l’Union européenne. Après leur repérage aérien, leur position a pu être transmise aux services grecs afin d’organiser l’intervention. L’utilisation de ce type d’appareil permet de surveiller de vastes espaces maritimes et de détecter plus rapidement des bateaux susceptibles de se trouver en difficulté.

Le sud de la Crète est confronté à des arrivées de migrants empruntant les routes maritimes de la Méditerranée orientale. Après ce sauvetage, les autorités grecques doivent procéder à l’identification des 85 personnes et organiser leur prise en charge. L’opération confirme également le rôle croissant des moyens technologiques européens dans la surveillance des flux migratoires et le déclenchement des secours en mer.

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