L’Allemagne saisit des milliers de gilets de sauvetage destinés aux traversées de la Manche

L'Allemagne saisit plus de 9 000 gilets de sauvetage et des canots pneumatiques lors de perquisitions visant le trafic de migrants vers le Royaume-Uni. Ces actions marquent l'application d'une nouvelle loi anti-trafic, alors que les enquêteurs établissent des liens avec des réseaux criminels basés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Des perquisitions menées au printemps en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont permis de saisir plus de 9 000 gilets de sauvetage, des dizaines de canots pneumatiques et 360 pompes. C’est la première fois que l’Allemagne agit en vertu d’une loi adoptée en décembre 2024 visant spécifiquement le trafic de migrants vers le Royaume-Uni.

Dans un entrepôt secret de l’ouest de l’Allemagne, des canots pneumatiques dégonflés s’entassent dans des cartons, côte à côte avec des milliers de gilets de sauvetage serrés dans du plastique. L’équipement saisi ce printemps lors d’une opération conjointe impliquant le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne aurait pu permettre à plus de 2 000 migrants de traverser illégalement la Manche, selon l’Agence nationale de lutte contre la criminalité britannique (NCA).

Les canots, d’environ neuf mètres de long, auraient transporté en moyenne 65 personnes chacun, un chiffre inférieur aux « méga-canots » observés cet été mais conforme aux moyennes récentes. Le Migration Observatory d’Oxford estime que l’apparition de ces embarcations surchargées est directement liée au renforcement des contrôles : les passeurs ont « une incitation supplémentaire à entasser le plus de personnes possible dans les bateaux disponibles ».

Les gilets de sauvetage stockés dans l’entrepôt portent des étiquettes en caractères chinois. Leur garnissage, à peine de la mousse synthétique, les rend totalement inadaptés aux eaux imprévisibles de la Manche. Une grande partie du matériel utilisé pour ces traversées est fabriquée en Chine, puis acheminée vers l’Europe, souvent via la Turquie. Des douaniers ont récemment découvert vingt canots gonflables non déclarés dissimulés entre des matelas à un poste frontière turco-bulgare : le chauffeur du camion se dirigeait vers l’Allemagne.

Ces saisies marquent une première juridique. Jusqu’en décembre 2024, les principales lois allemandes anti-trafic ne s’appliquaient qu’aux pays membres de l’espace de libre circulation de l’Union européenne, excluant donc le Royaume-Uni depuis le Brexit. Berlin a depuis adopté une disposition pénale spécifique criminalisant le fait de faciliter le passage de migrants vers le Royaume-Uni. Le ministère de l’Intérieur allemand a confirmé qu’il s’agissait des premières mesures d’application prises sous ce nouveau texte.

Les enquêteurs britanniques estiment que des réseaux criminels kurdes exercent une emprise particulièrement forte sur ce trafic dans l’ouest de l’Allemagne. Selon un responsable allemand, les gangs opèrent depuis ce territoire parce que nombre de leurs membres y résident. La région présente un autre avantage logistique : elle est proche des côtes du nord de la France, sans être soumise à la surveillance intensive qui y règne.

L’avocat Bernhard Schmeilzl, spécialiste du droit germano-britannique, reconnaît que la nouvelle disposition reste « largement non testée » pour l’instant. Il juge néanmoins qu’elle changera la donne : « Cela permet désormais à la police allemande de s’en prendre à ces individus. Si elle est informée d’activités suspectes, elle devra enquêter. »

Le Home Office britannique affirme que sa coopération avec des pays comme l’Allemagne « porte ses fruits ». Le gouvernement fait état d’une baisse d’environ 43 % des traversées entre le 1er janvier et le 8 août de cette année par rapport à la même période en 2024, qu’il attribue aux opérations de démantèlement des filières d’approvisionnement et au renforcement des effectifs sur les plages françaises. Des élus de l’opposition contestent cette interprétation, attribuant le recul aux conditions météorologiques défavorables dans la Manche plutôt qu’à l’action gouvernementale.