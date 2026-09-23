Royaume-Uni : six arrestations après une manifestation contre l’arrivée de migrants par la Manche

À Gosport, près de Portsmouth, des centaines de manifestants protestent contre l'arrivée d'une embarcation de migrants, suscitant des tensions avec la police. Six personnes sont arrêtées pour divers délits. Alors que les statistiques montrent une baisse des arrivées, la pression migratoire continue de soulever des inquiétudes au Royaume-Uni.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées mardi soir à Gosport, près de Portsmouth, pour protester contre l’arrivée annoncée d’une embarcation transportant des migrants depuis la France. La traversée, partie de Normandie, avait duré plus de trente heures dans des conditions décrites comme précaires. Les passagers ont finalement été pris en charge par les secours britanniques puis conduits à Douvres, et non à Gosport comme cela avait été envisagé initialement. Cinquante et une personnes sont arrivées à Douvres dans la nuit.

L’annonce de ce changement de destination a provoqué des tensions avec une partie des manifestants restés sur place. La police du Hampshire et de l’île de Wight affirme que certains sont devenus hostiles envers les forces de l’ordre. Six personnes ont été interpellées pour des faits comprenant notamment conduite imprudente, agression contre un travailleur des services d’urgence et intrusion aggravée. La police enquête également sur une vidéo montrant la dégradation d’une embarcation dans la Manche au cours de la même journée.

Les traversées évoluent, les tensions se déplacent sur le littoral britannique

Les statistiques britanniques montrent notamment que les embarcations transportent davantage de passagers qu’auparavant : sur l’année s’achevant en juin 2026, elles comptaient en moyenne 65 personnes, contre 56 un an plus tôt. Dans le même temps, le nombre total de bateaux arrivés avait diminué de 33 %. Londres et Paris ont renforcé leur coopération, les autorités britanniques affirmant que 185 tentatives de traversée avaient été empêchées par les forces françaises entre le 27 avril et le 2 août dans le cadre de leur nouvel accord.

La pression migratoire dans la Manche reste pourtant un sujet politiquement sensible au Royaume-Uni et suscite régulièrement des mobilisations locales. Des rassemblements avaient déjà entraîné des troubles à Portsmouth et à Douvres au cours des semaines précédentes. Les chiffres provisoires publiés par le Home Office montrent toutefois une baisse récente des arrivées par petites embarcations par rapport aux niveaux enregistrés lors de certaines années précédentes, tout en rappelant que ces données varient fortement selon la météo et la saison. L’épisode de Gosport illustre ainsi un double défi pour les autorités britanniques : gérer les traversées elles-mêmes et prévenir les troubles susceptibles d’accompagner l’arrivée des embarcations sur le littoral.