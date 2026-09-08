Londres condamne les militants d’extrême droite après des troubles à Portsmouth

À Portsmouth, des centaines de militants d'extrême droite bloquent des routes pour empêcher l’arrivée de demandeurs d’asile, provoquant de vives réactions du gouvernement britannique. Downing Street qualifie ces actions de « voyous et intimidantes », accentuant les préoccupations autour de la montée des tensions migratoires, suite à des incidents similaires à Douvres.

Des centaines d’hommes, certains cagoulés, ont bloqué les routes de Portsmouth pour empêcher le transfert de demandeurs d’asile arrivés par bateau. Downing Street a dénoncé des comportements « voyous et intimidants », deux jours après des scènes similaires à Douvres.

Le gouvernement britannique a vivement critiqué les agissements de militants d’extrême droite qui ont semé le trouble à Portsmouth lors de l’arrivée d’une embarcation transportant des demandeurs d’asile. Downing Street a qualifié leur comportement de « voyou et intimidant ».

Plusieurs centaines d’hommes, dont certains vêtus de noir et portant des cagoules, ont tenté de bloquer les routes pour empêcher les arrivants d’être conduits vers les centres de traitement des demandes. Le blocus a duré jusqu’à 3 heures du matin, heure à laquelle la police a dispersé les manifestants sous menace d’arrestation.

Ces incidents surviennent deux jours après des scènes comparables à Douvres, où des groupes similaires avaient également cherché à entraver le travail des autorités chargées de l’accueil des migrants. La répétition de ces actions en l’espace de quarante-huit heures souligne la montée des tensions autour de la question migratoire sur le sol britannique.