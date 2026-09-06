MONDE Europe

Nigel Farage reconnaît que l’affaire des dons étrangers « fait mauvais effet » pour Reform UK

Par

1 minute de lecture

Nigel Farage reconnaît que l’affaire des dons étrangers « fait mauvais effet » pour Reform UK
Nigel Farage reconnaît que l’affaire des dons étrangers « fait mauvais effet » pour Reform UK

Le chef de Reform UK Nigel Farage a admis que la controverse autour de financements étrangers présumés nuit à l’image de son parti, tout en niant catégoriquement toute infraction à la législation électorale britannique. La police métropolitaine envisage d’ouvrir une enquête.

Nigel Farage est en difficulté. Confronté aux accusations de financement étranger illégal visant Reform UK, le dirigeant du parti a reconnu que l’affaire « fait mauvais effet », sans pour autant concéder la moindre irrégularité. Interrogé pour savoir s’il pouvait exclure catégoriquement que des fonds étrangers aient jamais été acheminés vers sa formation, il a répondu : « Je peux… cela n’est jamais arrivé. »

Robert Jenrick, autre figure du parti, a de son côté affirmé que Reform UK avait respecté « à tout moment » les procédures légales en vigueur. Ces déclarations interviennent alors que la police métropolitaine examine la possibilité d’ouvrir une enquête formelle sur les faits allégués.

La loi électorale britannique interdit aux partis politiques de recevoir des dons de sources étrangères. Toute infraction à cette règle expose ses auteurs à des poursuites pénales. Farage s’efforce de contenir les retombées politiques d’une polémique qui survient à un moment sensible pour un parti qui cherche à consolider son implantation nationale.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une