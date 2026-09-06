Nigel Farage reconnaît que l’affaire des dons étrangers « fait mauvais effet » pour Reform UK

Nigel Farage admet que la controverse sur les dons étrangers nuit à l'image de Reform UK, tout en niant toute infraction à la législation électorale. La police métropolitaine envisage une enquête sur ces allégations, et Farage s'efforce de gérer les répercussions politiques alors que son parti cherche à se renforcer.

Le chef de Reform UK Nigel Farage a admis que la controverse autour de financements étrangers présumés nuit à l’image de son parti, tout en niant catégoriquement toute infraction à la législation électorale britannique. La police métropolitaine envisage d’ouvrir une enquête.

Nigel Farage est en difficulté. Confronté aux accusations de financement étranger illégal visant Reform UK, le dirigeant du parti a reconnu que l’affaire « fait mauvais effet », sans pour autant concéder la moindre irrégularité. Interrogé pour savoir s’il pouvait exclure catégoriquement que des fonds étrangers aient jamais été acheminés vers sa formation, il a répondu : « Je peux… cela n’est jamais arrivé. »

Robert Jenrick, autre figure du parti, a de son côté affirmé que Reform UK avait respecté « à tout moment » les procédures légales en vigueur. Ces déclarations interviennent alors que la police métropolitaine examine la possibilité d’ouvrir une enquête formelle sur les faits allégués.

La loi électorale britannique interdit aux partis politiques de recevoir des dons de sources étrangères. Toute infraction à cette règle expose ses auteurs à des poursuites pénales. Farage s’efforce de contenir les retombées politiques d’une polémique qui survient à un moment sensible pour un parti qui cherche à consolider son implantation nationale.