Présidentielle 2027 : Fabien Roussel officialise sa candidature et repart à l’assaut de l’Élysée

Fabien Roussel officialise sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, après avoir obtenu 72% des suffrages des militants communistes. Avec un projet axé sur le travail et le pouvoir d'achat, il se distingue dans une gauche déjà très fragmentée, face à la concurrence de personnalités comme Jean-Luc Mélenchon.

Fabien Roussel sera bien candidat à l’élection présidentielle de 2027. Le secrétaire national du Parti communiste français a officialisé sa candidature ce dimanche, en direct dans le journal de 20 heures de TF1, face à Anne-Claire Coudray. Une deuxième tentative pour le dirigeant communiste, cinq ans après avoir obtenu 2,28% des suffrages au premier tour de la présidentielle de 2022.

L’annonce était attendue. Réélu cet été à la tête du PCF, Fabien Roussel s’était déjà considérablement rapproché d’une nouvelle candidature à la présidentielle de 2027⁠. Restait à obtenir le feu vert des militants communistes. C’est désormais chose faite.

Les militants communistes l’ont désigné à 72%

Du 3 au 6 septembre, 37 620 adhérents du PCF remplissant les conditions requises étaient appelés à se prononcer sur la candidature de leur secrétaire national. Fabien Roussel, seul candidat à l’investiture, a recueilli 72% des suffrages exprimés.

Quelques heures plus tard, il a transformé cette investiture en candidature officielle devant les téléspectateurs de TF1.

« Je suis candidat à l’élection présidentielle. C’est un choix largement réfléchi. », a déclaré Fabien Roussel, qui entend porter un « projet de rupture » lors de cette nouvelle campagne.

Une affiche et un slogan déjà prêts

Fabien Roussel n’est pas venu les mains vides sur TF1. Le candidat communiste a également dévoilé son affiche de campagne, accompagnée du slogan : « Vivre ! Ensemble mieux, heureux en paix ». Un site consacré à sa candidature a également été lancé.

La campagne démarre immédiatement. Plusieurs rendez-vous médiatiques sont déjà programmés et un premier déplacement est prévu mardi en région parisienne.

Cette candidature confirme la volonté du PCF de conserver une voix autonome dans la bataille présidentielle. Fabien Roussel défend depuis plusieurs années une ligne fortement axée sur le travail et le pouvoir d’achat. Il avait notamment proposé de remplacer le RSA par un salaire associé à un emploi ou à une formation⁠.

Roussel retrouve Mélenchon dans une gauche déjà très encombrée

Son entrée officielle dans la course ajoute une candidature supplémentaire à une gauche particulièrement fragmentée. Jean-Luc Mélenchon a déjà officialisé sa candidature à la présidentielle de 2027⁠, tandis que plusieurs autres personnalités sont engagées dans la bataille présidentielle ou dans le processus de primaire d’une partie de la gauche.

La candidature communiste reste d’autant plus sensible que le scrutin de 2022 continue de peser sur les relations entre le PCF et LFI. Jean-Luc Mélenchon avait terminé troisième avec 21,95% des voix, à environ 421 000 suffrages de Marine Le Pen, tandis que Fabien Roussel avait recueilli 2,28%. Une partie des Insoumis avait alors reproché au candidat communiste d’avoir privé Jean-Luc Mélenchon d’une qualification pour le second tour.

Fabien Roussel rejette cette lecture et défend depuis plusieurs mois l’idée qu’une absence du PCF favoriserait davantage l’abstention qu’un report automatique de ses électeurs vers un autre candidat de gauche.

La question de la dispersion est pourtant déjà centrale. Les différentes candidatures à gauche restent très éloignées d’une dynamique permettant à un candidat de s’imposer nettement⁠, alors que plusieurs stratégies concurrentes s’affrontent.

Une deuxième présidentielle après les 2,28% de 2022

Fabien Roussel connaît déjà l’exercice. Candidat du PCF en 2022, il avait obtenu 802 615 voix, soit 2,28% des suffrages exprimés. Sa campagne avait néanmoins permis au Parti communiste de présenter pour la première fois depuis 2007 son propre candidat à une présidentielle, après avoir soutenu Jean-Luc Mélenchon en 2012 et 2017.

Depuis, Fabien Roussel a connu plusieurs revers et rebonds politiques. Battu aux élections législatives de 2024 dans le Nord, il s’est réimplanté localement et a été réélu maire de Saint-Amand-les-Eaux dès le premier tour des municipales de 2026⁠.

Désormais officiellement investi par son parti et déclaré devant plusieurs millions de téléspectateurs, Fabien Roussel ouvre donc sa deuxième campagne présidentielle. Avec un défi considérable : faire beaucoup mieux que ses 2,28% de 2022 tout en tentant de trouver sa place dans une gauche où les candidatures sont déjà nombreuses.