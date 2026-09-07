Crash du Boeing 767 d’Amazon à Miami : le bilan s’alourdit à 5 morts et 5 blessés

Le bilan est désormais dramatique. Cinq personnes ont été tuées et cinq autres blessées, dimanche 6 septembre, après la sortie de piste d’un Boeing 767-300 cargo opérant pour Amazon Prime Air à l’aéroport international de Miami, en Floride. Trois des blessés se trouvent dans un état critique.

Quelques heures après les premières images spectaculaires de l’accident du Boeing 767 d’Amazon à Miami⁠, les autorités américaines ont précisé les circonstances du drame et confirmé le lourd bilan humain.

Le Boeing 767 arrivait de Porto Rico

L’appareil accidenté effectuait le vol Prime Air 7598. Ce Boeing 767-300 cargo était exploité par la compagnie américaine 21 Air pour le compte d’Amazon et arrivait de l’aéroport international Luis-Muñoz-Marín de San Juan, à Porto Rico.

L’accident s’est produit peu avant 14h, heure locale. Après avoir touché la piste à Miami, l’avion n’est pas parvenu à s’immobiliser avant son extrémité. Il a poursuivi sa course, quitté l’emprise de l’aéroport, traversé une route et percuté plusieurs véhicules avant de terminer dans un champ adjacent. Un incendie s’est alors déclaré.

Cinq morts et cinq blessés

Dans les premières heures suivant l’accident, le nombre exact de victimes restait incertain. La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a ensuite confirmé le bilan.

« Nous savons maintenant que cinq personnes ont perdu la vie et que cinq autres ont été blessées », a-t-elle annoncé lors d’une conférence de presse organisée à l’aéroport.

Parmi les cinq blessés, trois se trouvent dans un état critique. Deux autres personnes ont été hospitalisées avec des blessures moins graves. Les autorités n’avaient pas encore communiqué l’identité des personnes décédées.

Le pilote et le copilote piégés dans le cockpit

L’intervention des secours a été particulièrement importante. Plus de 60 unités et environ 200 membres des services d’urgence ont été mobilisés.

Plusieurs personnes se sont retrouvées coincées dans les véhicules percutés par le Boeing. Les pompiers ont dû mener des opérations complexes de désincarcération. Le pilote et le copilote étaient eux aussi piégés à l’intérieur du cockpit alors que l’appareil était en feu. Ils ont finalement pu être extraits.

Les équipes spécialisées ont également dû intervenir sur une fuite de kérosène. Une mousse spécifique a été utilisée pour éteindre l’incendie et sécuriser la zone autour de l’épave.

Pourquoi le Boeing n’a-t-il pas réussi à s’arrêter ?

C’est désormais la principale question à laquelle devront répondre les enquêteurs. La FAA et le NTSB ont ouvert des investigations afin de déterminer pourquoi le Boeing 767 a dépassé l’extrémité de la piste.

Le NTSB a envoyé une équipe à Miami, conduite par sa présidente Jennifer Homendy. Une conférence de presse doit être organisée lundi pour présenter les premiers éléments recueillis.

À ce stade, aucune cause officielle n’a été établie. Les enquêteurs vont notamment chercher à déterminer le point exact où l’avion a touché la piste et analyser les différents paramètres susceptibles d’avoir joué un rôle dans l’impossibilité de l’arrêter.

Amazon promet de coopérer pleinement

Amazon a confirmé que l’appareil opérait pour son réseau de fret aérien. Le groupe a fait savoir qu’il coopérait avec les autorités américaines chargées de déterminer les circonstances précises de l’accident.

« Notre priorité absolue est la sécurité, le bien-être et la prise en charge de toutes les personnes impliquées », a déclaré Kelly Nantel, porte-parole d’Amazon.

21 Air exploite plusieurs avions cargo pour le géant américain. L’appareil accidenté arborait la livrée Prime Air, parfaitement identifiable sur les nombreuses images diffusées après le crash.

Des centaines de vols perturbés à Miami

L’accident a provoqué d’importantes perturbations à l’aéroport international de Miami. Le trafic a été interrompu après le crash et l’ensemble des pistes et voies de circulation ont été temporairement fermées.

Deux des quatre pistes avaient pu rouvrir dans la soirée. Près de 200 vols avaient toutefois été annulés dimanche soir, alors que de nombreux autres subissaient des retards.

L’enquête doit maintenant reconstituer seconde par seconde l’atterrissage du vol Prime Air 7598. Le bilan humain est déjà extrêmement lourd : au moins cinq morts et cinq blessés, dont trois dans un état critique.