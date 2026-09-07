CNews prépare le retour à distance de Xenia Fedorova : La macronie réclame son inscription sur la liste des sanctions

Expulsée de France, Xenia Fedorova pourrait continuer à intervenir dans les médias français par visioconférence. Des responsables politiques, comme Nathalie Loiseau et Jean-Noël Barrot, réclament son inscription sur la liste des sanctions européennes, soulignant qu'elle représente une menace d'ingérence russe et conteste les accusations de désinformation qui pèsent sur elle.

Expulsée de France fin juillet, Xenia Fedorova pourrait néanmoins continuer à intervenir dans les médias français depuis l’étranger. CNews a indiqué qu’une participation à distance restait juridiquement possible, l’arrêté d’expulsion l’empêchant de se trouver sur le territoire français mais pas nécessairement d’apparaître en visioconférence. L’ancienne directrice de RT France continue par ailleurs de publier dans des médias français, ce qui relance la polémique autour de son statut et de son rôle dans le débat public.

Invitée dimanche sur Sud Radio, Nathalie Loiseau a demandé que la France aille plus loin. « Ce n’est pas la question de la liberté d’expression, tout le monde a le droit de s’exprimer », a-t-elle expliqué, avant d’affirmer que Xenia Fedorova n’était selon elle « pas une journaliste », mais une ancienne employée d’une « machine de propagande de guerre ». L’eurodéputée rappelle avoir porté au Parlement européen une demande visant à inscrire Fedorova sur la liste des personnes sanctionnées par l’Union européenne.

Loiseau et Barrot durcissent le ton

Nathalie Loiseau estime que des sanctions européennes seraient plus efficaces que la seule expulsion française, précisément parce que cette dernière n’empêche pas Xenia Fedorova de continuer à intervenir depuis l’étranger. « Je ne comprends pas pourquoi les autorités françaises n’ont pas demandé que Mme Fedorova soit mise sur la liste des sanctions européennes », a-t-elle déclaré, estimant qu’elle correspond « très exactement » aux critères permettant une telle mesure.

Jean-Noël Barrot a lui aussi fortement attaqué l’ancienne patronne de RT France. Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères l’a qualifiée d’« agente d’ingérence au service de la Russie » et d’« agente de subversion ». Il s’est également dit « assez affligé » de voir de grands groupes de médias français continuer à lui donner la parole. Le chef de la diplomatie française avait déjà fait du cas Fedorova un exemple de la menace d’ingérence russe à laquelle la France serait confrontée.

Les autorités françaises considèrent que l’ancienne dirigeante de RT France ne se limite pas à exprimer des opinions favorables à Moscou. L’arrêté d’expulsion lui reproche notamment d’avoir servi de relais à des campagnes de désinformation pilotées par les autorités russes et considère que sa présence représentait une menace grave pour l’ordre public et les intérêts fondamentaux de l’État. Xenia Fedorova conteste pour sa part les accusations portées contre elle.

La perspective de la voir reprendre ses interventions à distance met donc en lumière les limites de la mesure d’expulsion : éloignée du territoire national, Xenia Fedorova peut toujours s’exprimer dans des médias français depuis l’étranger. Pour Nathalie Loiseau comme pour Jean-Noël Barrot, le dossier dépasse désormais la seule question de son séjour en France et pose celle de la réponse européenne aux accusations d’ingérence et de propagande russes.