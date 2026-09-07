Allemagne : Benjamin Haddad juge « grave » la victoire historique de l’AfD en Saxe-Anhalt

Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe, déplore la victoire historique de l'AfD en Saxe-Anhalt, soulignant la nécessité de défendre les valeurs démocratiques face à l'extrême droite. Avec 44 % des voix, l'AfD bouleverse le paysage politique, rendant complexe la formation d'une majorité alternative au sein du Parlement régional.

Le ministre délégué chargé de l’Europe, Benjamin Haddad, a réagi dimanche soir à la victoire de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) lors des élections régionales en Saxe-Anhalt, dans l’est du pays. « C’est un moment grave en Europe de voir l’extrême droite l’emporter dans une élection régionale en Allemagne », a-t-il écrit sur X, appelant à « entendre avec humilité les colères, les inquiétudes, les peurs » tout en affirmant que « le nationalisme et la xénophobie ne seront jamais une solution ».

L’AfD est arrivée très largement en tête du scrutin avec environ 44 % des voix selon les premières projections, loin devant la CDU du chancelier Friedrich Merz. Le parti d’Ulrich Siegmund réalise ainsi une percée historique dans ce Land de l’ancienne Allemagne de l’Est. Jamais l’AfD n’avait remporté avec une telle ampleur une élection régionale, même si son accession effective au gouvernement dépendra désormais des rapports de force au Parlement régional et des possibilités de coalition.

Haddad invoque « l’histoire » franco-allemande

Benjamin Haddad, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé de l’Europe, a placé sa réaction sur le terrain des valeurs européennes. « Nous ne devons jamais cesser de défendre nos valeurs démocratiques et le projet européen. Nous ne pouvons pas oublier notre histoire », a-t-il ajouté, estimant que cette vigilance est au cœur des choix historiques opérés par la France et l’Allemagne.

La victoire de l’AfD constitue un choc politique majeur pour Friedrich Merz. Le parti avait fait campagne en Saxe-Anhalt autour d’une ligne très dure sur l’immigration, d’un discours nationaliste et d’une volonté de rapprochement avec la Russie. Son candidat régional, Ulrich Siegmund, avait également présenté ce scrutin comme une étape vers une conquête du pouvoir au niveau fédéral.

Malgré sa première place, l’AfD n’est toutefois pas automatiquement assurée de diriger le Land. Les principaux partis allemands refusent jusqu’ici de gouverner avec elle, dans le cadre du « cordon sanitaire » maintenu autour du mouvement. Mais avec un résultat avoisinant les 44 %, son poids rend la formation d’une majorité alternative beaucoup plus complexe et installe durablement l’AfD au centre du jeu politique allemand.

Pour Benjamin Haddad, cette poussée doit donc conduire les forces pro-européennes à répondre aux préoccupations qui alimentent le vote protestataire sans reprendre les solutions de l’AfD. Sa réaction prend une dimension particulière en raison de ses fonctions : chargé des affaires européennes au sein du gouvernement français, il intervient directement sur la relation avec Berlin, alors que cette victoire intervient dans l’un des principaux partenaires politiques et économiques de la France.