Alexis Corbière veut permettre la révocation des élus en cas de mensonge avéré

Invité sur BFMTV, Alexis Corbière a défendu une mesure institutionnelle forte : permettre aux citoyens de révoquer un élu lorsqu’un mensonge politique volontaire est établi. « On ne doit pas accepter que des hommes politiques mentent ouvertement », a-t-il affirmé, estimant que « le mensonge doit coûter » et que les responsables publics doivent savoir qu’ils peuvent être sanctionnés.

Le député juge qu’un débat démocratique ne peut pas fonctionner correctement si des responsables politiques peuvent diffuser sciemment de fausses informations sans conséquence. « Il faut que les élus aient peur que le mensonge leur coûte », a-t-il insisté, allant jusqu’à défendre la possibilité d’une révocation citoyenne.

Corbière défend aussi la liberté religieuse et des mesures sociales fortes

Sur le port de signes religieux, Alexis Corbière a défendu le droit d’exprimer sa foi dans l’espace public. Il considère qu’interdire à une minorité religieuse de manifester ses convictions dans la rue ferait basculer la France vers une forme de « xénophobie d’État ». Il a notamment rappelé que, selon lui, la liberté de culte inclut la possibilité de pratiquer et d’exprimer sa religion dans l’espace public.

Alexis Corbière a également plaidé pour un gouvernement « énergique » sur les questions sociales. Il estime qu’il n’est plus acceptable que des familles qui travaillent ne puissent pas se loger ou acheter des produits de première nécessité et défend des mesures comme un encadrement plus strict des loyers et des prix.

Pour l’ancien Insoumis, ces propositions doivent répondre à une même logique : restaurer la confiance démocratique, protéger les libertés fondamentales et apporter des réponses concrètes aux difficultés économiques des classes populaires.