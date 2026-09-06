Vincent Bolloré contre-attaque et promet de dévoiler son manifeste pour 2027

Vincent Bolloré répond aux critiques médiatiques en dénonçant des méthodes qu'il qualifie de malveillantes. Il annonce la publication du manifeste de l’Institut de l’Espérance, visant à présenter des propositions concrètes pour la France. Cette démarche soumise à un contexte politique chargé pourrait redéfinir son influence à l'approche de la présidentielle de 2027.

Vincent Bolloré a décidé de répondre frontalement aux nombreuses publications consacrées à son influence ces dernières semaines. Dans un long message publié sur X, l’homme d’affaires breton s’en prend aux « unes » de journaux et aux ouvrages qui évoquent son parcours, ses convictions ou ses intentions. Il reproche notamment à certains auteurs de prétendre savoir ce qu’il pense ou les jugements qu’il aurait portés sur différentes personnalités, alors même qu’il affirme ne jamais les avoir rencontrés ou interrogés.

Le ton employé est particulièrement virulent. Vincent Bolloré dénonce des « méthodes non professionnelles d’égoutiers venimeux » et accuse certains médias de chercher à discréditer ceux qui, selon lui, refusent de se soumettre à la « petite caste » qui dirigerait le pays. L’homme d’affaires affirme néanmoins vouloir prendre cette couverture médiatique avec philosophie, invoquant à la fois son attachement aux principes démocratiques et sa foi chrétienne pour expliquer qu’il préfère « pardonner » à ceux qu’il considère comme ses détracteurs.

Le manifeste de l’Institut de l’Espérance au cœur de la riposte

Mais au-delà de cette attaque contre la presse, Vincent Bolloré profite surtout de sa prise de parole pour annoncer la publication intégrale du manifeste de l’Institut de l’Espérance. Ce cercle de réflexion chrétien, dont il avait révélé l’existence devant une commission d’enquête parlementaire en avril, travaille depuis plusieurs mois sur des propositions destinées à la France. L’homme d’affaires entend ainsi présenter directement le contenu des travaux du groupe, plutôt que de laisser d’autres en faire l’interprétation.

Selon Bolloré, l’Institut réunit une quinzaine de personnalités chrétiennes. Les propositions doivent notamment porter sur le pouvoir d’achat, la liberté, la sécurité et l’accompagnement des personnes vulnérables. L’objectif affiché est de contribuer à une France « plus heureuse, harmonieuse et unie ». Derrière cette formulation consensuelle, le contenu précis du manifeste sera particulièrement attendu, alors que la présidentielle de 2027 se rapproche et que les prises de position de personnalités issues du monde économique et médiatique sont de plus en plus scrutées.

Une influence médiatique sous surveillance avant 2027

Cette nouvelle offensive intervient dans un contexte où l’influence de Vincent Bolloré sur les médias français est régulièrement au centre des débats. Son empire comprend notamment CNews, Europe 1, le Journal du Dimanche et les éditions Hachette. Cette présence dans plusieurs secteurs de l’information et de l’édition nourrit les critiques de ses adversaires, notamment à gauche, qui lui attribuent une volonté d’influencer le débat public. Bolloré assure, de son côté, vouloir participer au redressement du pays et défend régulièrement la légitimité de ses convictions.

La publication du manifeste pourrait donc constituer un nouveau moment important dans cette séquence. Jusqu’ici, l’Institut de l’Espérance a surtout suscité des interrogations sur ses membres, ses méthodes de travail et ses ambitions. En publiant le document dans son intégralité, Bolloré cherche à déplacer le débat vers les propositions concrètes élaborées par le cercle. Une manière également de reprendre la main sur une actualité largement dominée par les enquêtes et les commentaires consacrés à son influence.

Une promesse déjà annoncée au printemps

Le calendrier ajoute une dimension supplémentaire à cette annonce. La diffusion du manifeste avait déjà été envisagée pour la fin du printemps, avant de ne pas intervenir aux dates annoncées. Cette nouvelle promesse devra donc être suivie de près, d’autant que le contexte politique de 2027 donne désormais une portée particulière à tout document présentant des propositions pour l’avenir du pays.

Vincent Bolloré cherche en tout cas à imposer sa propre lecture de la séquence. Après avoir vivement contesté la manière dont certains médias parlent de lui, il promet désormais de mettre les idées de l’Institut de l’Espérance sur la place publique. Reste à voir si ce manifeste permettra de clarifier ses ambitions ou, au contraire, s’il ouvrira une nouvelle séquence de débats sur l’influence de l’homme d’affaires dans les médias et dans le paysage politique français à l’approche de 2027.