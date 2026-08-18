Mordue par une vipère, Manon Aubry hospitalisée en urgence puis transférée en réanimation

Manon Aubry, députée européenne, est hospitalisée après une morsure de vipère, entraînant des complications qui nécessitent un transfert en réanimation. Elle partage son vécu sur Instagram, remercie le personnel soignant et exprime son soutien à l'hôpital public, tout en demeurant positive malgré l'incident.

La députée européenne de La France insoumise Manon Aubry a annoncé avoir été hospitalisée après avoir été mordue par une vipère en France. L’envenimation a provoqué des complications suffisamment importantes pour nécessiter son transfert dans un service de réanimation. L’eurodéputée a elle-même raconté sa mésaventure sur Instagram, en publiant une photo prise depuis son lit d’hôpital. Malgré son hospitalisation, Manon Aubry apparaît souriante et tient entre ses mains un dessin de Monsieur Malchance, en référence à l’accident dont elle vient d’être victime.

« Une vipère a cru bon de venir me mordre »

Manon Aubry explique avoir été mordue alors qu’elle se trouvait en France. « Une vipère a cru bon de venir me mordre et m’envoyer passer un séjour à l’hôpital avec quelques complications liées à l’envenimation », écrit-elle. L’élue souligne également le caractère relativement rare de ce type d’accident : « Il y en a moins de 300 en France par an et il a fallu que ça tombe sur moi ! » Après la morsure, Manon Aubry s’est dans un premier temps rendue aux urgences. Son état a ensuite nécessité une prise en charge plus lourde et un transfert en réanimation en raison des complications provoquées par le venin.

Un passage en réanimation après des complications liées au venin

Une morsure de vipère peut entraîner une réaction locale importante, avec douleur et gonflement, mais également, dans certains cas, des complications générales nécessitant une surveillance hospitalière rapprochée. Manon Aubry ne détaille pas précisément la nature des complications dont elle a souffert. Elle confirme toutefois avoir été prise en charge successivement par les urgences puis par un service de réanimation. La photo publiée montre l’eurodéputée installée dans un lit d’hôpital, avec différents dispositifs médicaux et un brassard de surveillance autour du bras.

Manon Aubry remercie les soignants

Dans son message, la députée européenne a tenu à remercier les équipes qui l’ont prise en charge durant son hospitalisation. « Merci aux soignants du service d’urgence puis du service réanimation qui ont bien pris soin de moi », écrit-elle. Elle profite également de son hospitalisation pour réaffirmer son soutien à l’hôpital public : « Vive l’hôpital public : promis, on va continuer à se battre pour vous donner les moyens ! » Manon Aubry n’a pas indiqué combien de temps elle était restée en réanimation ni précisé la date exacte de sa sortie. La publication la montre toutefois souriante après cette importante frayeur provoquée par la morsure de la vipère.