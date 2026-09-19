L’Observatoire de l’immigration dévoile ses scénarios démographiques pour 2050

L’Observatoire de l’immigration a rendu publique ce vendredi une étude inédite sur les évolutions démographiques de la France au XXIe siècle. Ces projections, qui portent sur les prochaines décennies, visent à anticiper les transformations de la population française. L’exercice s’inscrit dans un cadre plus large de prospective nationale baptisé « France 2035, France 2050 », lancé en octobre dernier.

Un exercice de prospective piloté par l’État

Magda Tomasini, directrice de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’Éducation nationale, a piloté un volet spécifique consacré aux enjeux démographiques à l’horizon 2035 et 2050. Ce Focus vise à repenser les solidarités dans un contexte de mutation de la société française. Les pouvoirs publics cherchent à disposer d’éléments chiffrés pour adapter les politiques publiques aux réalités de demain.

Ces travaux interviennent alors que la dynamique démographique française reste marquée par un double moteur. Entre janvier 2021 et janvier 2022, la population résidant en France avait progressé de 270 000 personnes, résultat d’un solde naturel de 80 000 individus et d’un solde migratoire de 190 000. Les scénarios présentés dans l’étude de l’Observatoire doivent permettre d’éclairer les débats sur l’avenir du pays.